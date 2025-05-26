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В Нидерландах рассказали о передаче Украине F-16, разваливающихся в воздухе - РИА Новости, 26.05.2025
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13:41 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/niderlandy-2019098227.html
В Нидерландах рассказали о передаче Украине F-16, разваливающихся в воздухе
В Нидерландах рассказали о передаче Украине F-16, разваливающихся в воздухе - РИА Новости, 26.05.2025
В Нидерландах рассказали о передаче Украине F-16, разваливающихся в воздухе
Нидерланды передали Украине старые истребители F-16, которые практически разваливаются в воздухе, заявил РИА Новости активист из нидерландской организации... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T13:41:00+03:00
2025-05-26T13:41:00+03:00
в мире
украина
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нидерланды
сергей лавров
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ГААГА, 26 мая - РИА Новости. Нидерланды передали Украине старые истребители F-16, которые практически разваливаются в воздухе, заявил РИА Новости активист из нидерландской организации Volkeren voor vrede ("Народы за мир") и представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов (AFVN) Шурд де Гроот. Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что в понедельник, 26 мая его страна направит Украине последние из 24 обещанных истребителей F-16. "Это трагично, но в некотором роде и смешно. Эти самолеты стали направлять Украине только после того, как срок их службы истек. И мы уже видели несколько случаев, когда переданные Киеву истребители F-16 падали. Эти самолеты были такими старыми, что, когда совершали сложные маневры, они практически разваливались в воздухе. Это также приводит к гибели большего числа украинских пилотов, потому что они летают на ненадежных истребителях", - прокомментировал де Гроот заявление министра. Кроме того, как напомнил активист, с тех пор, как Гаага передала Киеву первые F-16, никаких изменений в пользу Украины на поле боя не произошло. "Таким образом, мы можем сказать, что чем больше оружия мы отправляем, тем дольше продолжается война и тем больше украинцев погибает. Более того: чем дольше продолжается война, тем больше Украина теряет территорий", - констатировал собеседник агентства. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250417/germanija-2011883258.html
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в мире, украина, россия, нидерланды, сергей лавров, нато, f-16
В мире, Украина, Россия, Нидерланды, Сергей Лавров, НАТО, F-16
В Нидерландах рассказали о передаче Украине F-16, разваливающихся в воздухе

Де Гроот: Нидерланды передали Украине старые истребители F-16

© РИА Новости / Александр КовалевИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Александр Ковалев
Истребитель F-16. Архивное фото
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ГААГА, 26 мая - РИА Новости. Нидерланды передали Украине старые истребители F-16, которые практически разваливаются в воздухе, заявил РИА Новости активист из нидерландской организации Volkeren voor vrede ("Народы за мир") и представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов (AFVN) Шурд де Гроот.
Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что в понедельник, 26 мая его страна направит Украине последние из 24 обещанных истребителей F-16.
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"Это трагично, но в некотором роде и смешно. Эти самолеты стали направлять Украине только после того, как срок их службы истек. И мы уже видели несколько случаев, когда переданные Киеву истребители F-16 падали. Эти самолеты были такими старыми, что, когда совершали сложные маневры, они практически разваливались в воздухе. Это также приводит к гибели большего числа украинских пилотов, потому что они летают на ненадежных истребителях", - прокомментировал де Гроот заявление министра.
Кроме того, как напомнил активист, с тех пор, как Гаага передала Киеву первые F-16, никаких изменений в пользу Украины на поле боя не произошло.
"Таким образом, мы можем сказать, что чем больше оружия мы отправляем, тем дольше продолжается война и тем больше украинцев погибает. Более того: чем дольше продолжается война, тем больше Украина теряет территорий", - констатировал собеседник агентства.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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