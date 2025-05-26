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Россия не приемлет снижения потолка цен на нефть, заявил Новак - РИА Новости, 26.05.2025
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20:18 26.05.2025 (обновлено: 23:02 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/neft-2019208436.html
Россия не приемлет снижения потолка цен на нефть, заявил Новак
Россия не приемлет снижения потолка цен на нефть, заявил Новак - РИА Новости, 26.05.2025
Россия не приемлет снижения потолка цен на нефть, заявил Новак
Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя обсуждение Западом снижения потолка цен на российскую нефть, заявил, что РФ в принципе выступает против таких... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T20:18:00+03:00
2025-05-26T23:02:00+03:00
россия
александр новак
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 26 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя обсуждение Западом снижения потолка цен на российскую нефть, заявил, что РФ в принципе выступает против таких нерыночных мер и не приемлет такие идеи."Мы всегда выступали против этих нерыночных историй, связанных с установлением потолка, запретами, сюда можно поставлять, а сюда нельзя. Это все нерыночно и плохо влияет на рынок. Поэтому сами такие обсуждения и идеи мы не приемлем в принципе", - сказал Новак журналистам в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.Агентство Рейтер на прошлой неделе сообщало, что ЕС предложит странам G7 снизить потолок цены на доставляемую по морю нефть из России, скорее всего, до 50 долларов за баррель.Позднее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия в рамках новых санкций против РФ планирует предложить снизить потолок цен на нефть для стран G7 уже примерно до 45 долларов.Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение ценна российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера для нефтепродуктов вступила в силу с 5 февраля 2023 года. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным юрлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.РИА Новости выступает информационным партнером II Кавказского инвестиционного форума.
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россия, александр новак, в мире
Россия, Александр Новак, В мире
Россия не приемлет снижения потолка цен на нефть, заявил Новак

Новак: Россия выступает против нерыночных мер по снижению потолка цен на нефть

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Александр Новак. Архивное фото
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 26 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя обсуждение Западом снижения потолка цен на российскую нефть, заявил, что РФ в принципе выступает против таких нерыночных мер и не приемлет такие идеи.
"Мы всегда выступали против этих нерыночных историй, связанных с установлением потолка, запретами, сюда можно поставлять, а сюда нельзя. Это все нерыночно и плохо влияет на рынок. Поэтому сами такие обсуждения и идеи мы не приемлем в принципе", - сказал Новак журналистам в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.
Агентство Рейтер на прошлой неделе сообщало, что ЕС предложит странам G7 снизить потолок цены на доставляемую по морю нефть из России, скорее всего, до 50 долларов за баррель.
Позднее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия в рамках новых санкций против РФ планирует предложить снизить потолок цен на нефть для стран G7 уже примерно до 45 долларов.
Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение ценна российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера для нефтепродуктов вступила в силу с 5 февраля 2023 года. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным юрлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
РИА Новости выступает информационным партнером II Кавказского инвестиционного форума.
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