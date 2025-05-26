https://ria.ru/20250526/nauka-2018646730.html

Ученые узнали, где делали древнейшие украшения Евразии

Ученые узнали, где делали древнейшие украшения Евразии - РИА Новости, 26.05.2025

Ученые узнали, где делали древнейшие украшения Евразии

Уникальные металлические украшения, а также загадочные керамические формы ("блюдца") эпохи бронзы исследовали археологи ЧелГУ. Первые находки были сделаны в... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T07:00:00+03:00

2025-05-26T07:00:00+03:00

2025-05-26T13:56:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Уникальные металлические украшения, а также загадочные керамические формы ("блюдца") эпохи бронзы исследовали археологи ЧелГУ. Первые находки были сделаны в 1970-х годах, однако систематизировать их удалось только сейчас. Полученные данные проливают свет на самые ранние этапы развития ювелирного искусства в центральной Евразии (Урало-Казахстанских степях и лесостепях). Статья опубликована в журнале "Вестник археологии, антропологии и этнографии".Истоки ювелирного искусства центра ЕвразииИсследование стало важным этапом работы над систематизацией большого количества артефактов, связанных с производством уникальных украшений, относящихся к алакульской культуре — археологической культуре среднего и позднего бронзового века, сообщили ученые Челябинского государственного университета. Данные украшения представляют собой крестовидные подвески, которые ученые находят на территории Южного Зауралья и Северного Казахстана с 1970-х годов.Как рассказала директор учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Елена Куприянова, украшения появились у человечества еще в эпоху палеолита. Первые из них изготавливали из клыков и камней. С развитием металлургии в первую очередь стали создавать орудия труда, а украшения из металла поначалу были довольно простыми, например, имели форму спиралей или колец."Можно сказать, что древние металлурги исследованной местности Южного Зауралья и Северного Казахстана были зачинателями ювелирного дела и внесли большой вклад в его развитие. Подобные процессы происходили и в других регионах — на Кавказе, в Анатолии и других отдаленных территориях. Но если говорить о Центральной Евразии (Урало-Казахстанских степях и лесостепях), то здесь — наиболее ранний пример", — прокомментировала Куприянова.По словам археолога, именно на этой территории в период бронзового века возникли новые виды украшений и технологии их изготовления, которых ранее не существовало нигде.Судя по всему, крестовидные подвески являлись признаком высокого социального статуса. Они встречаются в богатых погребальных наборах, которые, вероятно, принадлежали знатным женщинам.Ритуальные плавки или формы для украшений: гипотезы ученыхЕще одной важной находкой стала часть литейной формы из талька, обнаруженная на поселении Андреевское IV. Как считают исследователи, она может быть связана с процессом создания крестовидных подвесок.Однако особый интерес ученых ЧелГУ вызвали загадочные керамические изделия, условно названные "блюдцами", на которых зафиксированы крестообразные отпечатки. Как и крестовидные подвески, они относятся к алакульской археологической культуре. Археологи обнаружили 17 "блюдец" в поселении Стрелецкое-1 в Челябинской области, которые датируются XVIII–XVI веками до н. э.Хотя на "блюдцах" присутствуют отпечатки, схожие по форме с крестовидными подвесками, их размер значительно меньше. По этой причине ученые считают, что "блюдца" не могли быть литейными формами. Тем не менее спектрометрический анализ показал следы свинца и олова внутри оттисков — это означает, что они все же имели какое-то отношение к металлообработке.Одна из гипотез исследователей связывает эти артефакты с ритуальными плавками. "Возможно, эти предметы использовали в ритуальных целях, например, как символические мерки или для ритуальных плавок перед изготовлением настоящих украшений", — рассказала Куприянова.В отличие от украшений, "блюдца" находят не в могильниках, а на поселениях, которые иногда расположены в нескольких километрах от места обнаружения подвесок. Как объяснили исследователи, первые крестовидные подвески были обнаружены еще в 1970-х годах, а вот сбор информации о "блюдцах" начался всего пару лет назад. Когда их количество превысило десяток, стало ясно, что это не случайные артефакты, а часть какой-то системы."Проект оказался сложным, поскольку у авторского коллектива не было единого мнения. Наша исследовательская группа, объединившая специалистов из нескольких университетов и учреждений, работала над этим вопросом много лет. Процесс осложнялся тем, что образцы приходилось запрашивать из разных музеев, а не все учреждения охотно предоставляют артефакты для анализа", — рассказала Куприянова.Ученые пришли к выводу, что украшения выполняли не только декоративную, но и сакральную функцию, служа оберегами, маркерами статуса или символами значимых событий. Однако собранных данных пока недостаточно для окончательных выводов. В целом аналогичных артефактов в других культурах бронзового века нет, они встречаются только на территории Южного Зауралья и Северного Казахстана.

https://ria.ru/20241218/arkheologi-1989776707.html

https://ria.ru/20250313/nauka-2004552645.html

https://ria.ru/20250424/nauka-2012958766.html

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