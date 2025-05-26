Рейтинг@Mail.ru
Ученые узнали, где делали древнейшие украшения Евразии - РИА Новости, 26.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
07:00 26.05.2025 (обновлено: 13:56 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/nauka-2018646730.html
Ученые узнали, где делали древнейшие украшения Евразии
Ученые узнали, где делали древнейшие украшения Евразии - РИА Новости, 26.05.2025
Ученые узнали, где делали древнейшие украшения Евразии
Уникальные металлические украшения, а также загадочные керамические формы ("блюдца") эпохи бронзы исследовали археологи ЧелГУ. Первые находки были сделаны в... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T07:00:00+03:00
2025-05-26T13:56:00+03:00
наука
университетская наука
что не найдешь в учебнике
социальный навигатор
россия
челябинская область
челябинский государственный университет
евразия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018642121_0:70:800:520_1920x0_80_0_0_43831783fca3696e6a7be698f785a9e1.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Уникальные металлические украшения, а также загадочные керамические формы ("блюдца") эпохи бронзы исследовали археологи ЧелГУ. Первые находки были сделаны в 1970-х годах, однако систематизировать их удалось только сейчас. Полученные данные проливают свет на самые ранние этапы развития ювелирного искусства в центральной Евразии (Урало-Казахстанских степях и лесостепях). Статья опубликована в журнале "Вестник археологии, антропологии и этнографии".Истоки ювелирного искусства центра ЕвразииИсследование стало важным этапом работы над систематизацией большого количества артефактов, связанных с производством уникальных украшений, относящихся к алакульской культуре — археологической культуре среднего и позднего бронзового века, сообщили ученые Челябинского государственного университета. Данные украшения представляют собой крестовидные подвески, которые ученые находят на территории Южного Зауралья и Северного Казахстана с 1970-х годов.Как рассказала директор учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Елена Куприянова, украшения появились у человечества еще в эпоху палеолита. Первые из них изготавливали из клыков и камней. С развитием металлургии в первую очередь стали создавать орудия труда, а украшения из металла поначалу были довольно простыми, например, имели форму спиралей или колец."Можно сказать, что древние металлурги исследованной местности Южного Зауралья и Северного Казахстана были зачинателями ювелирного дела и внесли большой вклад в его развитие. Подобные процессы происходили и в других регионах — на Кавказе, в Анатолии и других отдаленных территориях. Но если говорить о Центральной Евразии (Урало-Казахстанских степях и лесостепях), то здесь — наиболее ранний пример", — прокомментировала Куприянова.По словам археолога, именно на этой территории в период бронзового века возникли новые виды украшений и технологии их изготовления, которых ранее не существовало нигде.Судя по всему, крестовидные подвески являлись признаком высокого социального статуса. Они встречаются в богатых погребальных наборах, которые, вероятно, принадлежали знатным женщинам.Ритуальные плавки или формы для украшений: гипотезы ученыхЕще одной важной находкой стала часть литейной формы из талька, обнаруженная на поселении Андреевское IV. Как считают исследователи, она может быть связана с процессом создания крестовидных подвесок.Однако особый интерес ученых ЧелГУ вызвали загадочные керамические изделия, условно названные "блюдцами", на которых зафиксированы крестообразные отпечатки. Как и крестовидные подвески, они относятся к алакульской археологической культуре. Археологи обнаружили 17 "блюдец" в поселении Стрелецкое-1 в Челябинской области, которые датируются XVIII–XVI веками до н. э.Хотя на "блюдцах" присутствуют отпечатки, схожие по форме с крестовидными подвесками, их размер значительно меньше. По этой причине ученые считают, что "блюдца" не могли быть литейными формами. Тем не менее спектрометрический анализ показал следы свинца и олова внутри оттисков — это означает, что они все же имели какое-то отношение к металлообработке.Одна из гипотез исследователей связывает эти артефакты с ритуальными плавками. "Возможно, эти предметы использовали в ритуальных целях, например, как символические мерки или для ритуальных плавок перед изготовлением настоящих украшений", — рассказала Куприянова.В отличие от украшений, "блюдца" находят не в могильниках, а на поселениях, которые иногда расположены в нескольких километрах от места обнаружения подвесок. Как объяснили исследователи, первые крестовидные подвески были обнаружены еще в 1970-х годах, а вот сбор информации о "блюдцах" начался всего пару лет назад. Когда их количество превысило десяток, стало ясно, что это не случайные артефакты, а часть какой-то системы."Проект оказался сложным, поскольку у авторского коллектива не было единого мнения. Наша исследовательская группа, объединившая специалистов из нескольких университетов и учреждений, работала над этим вопросом много лет. Процесс осложнялся тем, что образцы приходилось запрашивать из разных музеев, а не все учреждения охотно предоставляют артефакты для анализа", — рассказала Куприянова.Ученые пришли к выводу, что украшения выполняли не только декоративную, но и сакральную функцию, служа оберегами, маркерами статуса или символами значимых событий. Однако собранных данных пока недостаточно для окончательных выводов. В целом аналогичных артефактов в других культурах бронзового века нет, они встречаются только на территории Южного Зауралья и Северного Казахстана.
https://ria.ru/20241218/arkheologi-1989776707.html
https://ria.ru/20250313/nauka-2004552645.html
https://ria.ru/20250424/nauka-2012958766.html
россия
челябинская область
евразия
кавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018642121_44:0:757:535_1920x0_80_0_0_43511307b41c345d9b08cab54fa04c77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, что не найдешь в учебнике, социальный навигатор, россия, челябинская область, челябинский государственный университет, евразия, кавказ, ювелирные украшения, археология, история
Наука, Университетская наука, Что не найдешь в учебнике, Социальный навигатор, Россия, Челябинская область, Челябинский государственный университет, Евразия, Кавказ, ювелирные украшения, Археология, история, Наука

Ученые узнали, где делали древнейшие украшения Евразии

© Фото : Елена Куприянова / ЧелГУБронзовые браслеты, могильник Степное 7, раскопки Елены Куприяновой
Бронзовые браслеты, могильник Степное 7, раскопки Елены Куприяновой - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фото : Елена Куприянова / ЧелГУ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Уникальные металлические украшения, а также загадочные керамические формы ("блюдца") эпохи бронзы исследовали археологи ЧелГУ. Первые находки были сделаны в 1970-х годах, однако систематизировать их удалось только сейчас. Полученные данные проливают свет на самые ранние этапы развития ювелирного искусства в центральной Евразии (Урало-Казахстанских степях и лесостепях). Статья опубликована в журнале "Вестник археологии, антропологии и этнографии".
Истоки ювелирного искусства центра Евразии
Исследование стало важным этапом работы над систематизацией большого количества артефактов, связанных с производством уникальных украшений, относящихся к алакульской культуре — археологической культуре среднего и позднего бронзового века, сообщили ученые Челябинского государственного университета. Данные украшения представляют собой крестовидные подвески, которые ученые находят на территории Южного Зауралья и Северного Казахстана с 1970-х годов.
Как рассказала директор учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Елена Куприянова, украшения появились у человечества еще в эпоху палеолита. Первые из них изготавливали из клыков и камней. С развитием металлургии в первую очередь стали создавать орудия труда, а украшения из металла поначалу были довольно простыми, например, имели форму спиралей или колец.
© Фото : Елена Куприянова / ЧелГУБронзовый перстень, могильник Степное 7, раскопки Елены Куприяновой
Бронзовый перстень, могильник Степное 7, раскопки Елены Куприяновой - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Фото : Елена Куприянова / ЧелГУ
Бронзовый перстень, могильник Степное 7, раскопки Елены Куприяновой
"Можно сказать, что древние металлурги исследованной местности Южного Зауралья и Северного Казахстана были зачинателями ювелирного дела и внесли большой вклад в его развитие. Подобные процессы происходили и в других регионах — на Кавказе, в Анатолии и других отдаленных территориях. Но если говорить о Центральной Евразии (Урало-Казахстанских степях и лесостепях), то здесь — наиболее ранний пример", — прокомментировала Куприянова.
По словам археолога, именно на этой территории в период бронзового века возникли новые виды украшений и технологии их изготовления, которых ранее не существовало нигде.
Судя по всему, крестовидные подвески являлись признаком высокого социального статуса. Они встречаются в богатых погребальных наборах, которые, вероятно, принадлежали знатным женщинам.
Лесная царица - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Тайны древнего клада. Археологи "оживили" царицу прошлого
18 декабря 2024, 09:00
Ритуальные плавки или формы для украшений: гипотезы ученых
Еще одной важной находкой стала часть литейной формы из талька, обнаруженная на поселении Андреевское IV. Как считают исследователи, она может быть связана с процессом создания крестовидных подвесок.
Однако особый интерес ученых ЧелГУ вызвали загадочные керамические изделия, условно названные "блюдцами", на которых зафиксированы крестообразные отпечатки. Как и крестовидные подвески, они относятся к алакульской археологической культуре. Археологи обнаружили 17 "блюдец" в поселении Стрелецкое-1 в Челябинской области, которые датируются XVIII–XVI веками до н. э.
Бусина. Изготовлена в Северной Европе - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
В Тверской области найдена усадьба древнего ювелира
13 марта, 07:00
Хотя на "блюдцах" присутствуют отпечатки, схожие по форме с крестовидными подвесками, их размер значительно меньше. По этой причине ученые считают, что "блюдца" не могли быть литейными формами. Тем не менее спектрометрический анализ показал следы свинца и олова внутри оттисков — это означает, что они все же имели какое-то отношение к металлообработке.
© Фото : Елена Куприянова / ЧелГУКрестовидные подвески и гривна, могильник Степное 7, раскопки Елены Куприяновой
Крестовидные подвески и гривна, могильник Степное 7, раскопки Елены Куприяновой
Крестовидные подвески и гривна, могильник Степное 7, раскопки Елены Куприяновой
© Фото : Елена Куприянова / ЧелГУ
1 из 5
© Фото : Елена Куприянова / ЧелГУЛицевая подвеска женского головного убора, могильник Степное 7, раскопки Елены Куприяновой
Лицевая подвеска женского головного убора, могильник Степное 7, раскопки Елены Куприяновой
Лицевая подвеска женского головного убора, могильник Степное 7, раскопки Елены Куприяновой
© Фото : Елена Куприянова / ЧелГУ
2 из 5
© Фото : Елена Куприянова / ЧелГУЖенское украшение головного убора, могильник Степное 7, раскопки Елены Куприяновой
Женское украшение головного убора, могильник Степное 7, раскопки Елены Куприяновой
Женское украшение головного убора, могильник Степное 7, раскопки Елены Куприяновой
© Фото : Елена Куприянова / ЧелГУ
3 из 5
© Фото : Елена Куприянова / ЧелГУЗолотая подвеска из могильника Степное 7, раскопки Елены Куприяновой
Золотая подвеска из могильника Степное 7, раскопки Елены Куприяновой
Золотая подвеска из могильника Степное 7, раскопки Елены Куприяновой
© Фото : Елена Куприянова / ЧелГУ
4 из 5
© Фото : Елена Куприянова / ЧелГУПогребение девочки с богатым набором украшений, могильник Степное 7, раскопки Елены Куприяновой
Погребение девочки с богатым набором украшений, могильник Степное 7, раскопки Елены Куприяновой
Погребение девочки с богатым набором украшений, могильник Степное 7, раскопки Елены Куприяновой
© Фото : Елена Куприянова / ЧелГУ
5 из 5
Крестовидные подвески и гривна, могильник Степное 7, раскопки Елены Куприяновой
© Фото : Елена Куприянова / ЧелГУ
1 из 5
Лицевая подвеска женского головного убора, могильник Степное 7, раскопки Елены Куприяновой
© Фото : Елена Куприянова / ЧелГУ
2 из 5
Женское украшение головного убора, могильник Степное 7, раскопки Елены Куприяновой
© Фото : Елена Куприянова / ЧелГУ
3 из 5
Золотая подвеска из могильника Степное 7, раскопки Елены Куприяновой
© Фото : Елена Куприянова / ЧелГУ
4 из 5
Погребение девочки с богатым набором украшений, могильник Степное 7, раскопки Елены Куприяновой
© Фото : Елена Куприянова / ЧелГУ
5 из 5
Одна из гипотез исследователей связывает эти артефакты с ритуальными плавками. "Возможно, эти предметы использовали в ритуальных целях, например, как символические мерки или для ритуальных плавок перед изготовлением настоящих украшений", — рассказала Куприянова.
В отличие от украшений, "блюдца" находят не в могильниках, а на поселениях, которые иногда расположены в нескольких километрах от места обнаружения подвесок. Как объяснили исследователи, первые крестовидные подвески были обнаружены еще в 1970-х годах, а вот сбор информации о "блюдцах" начался всего пару лет назад. Когда их количество превысило десяток, стало ясно, что это не случайные артефакты, а часть какой-то системы.
Уникальная накладка на ритуальный пояс с антропоморфными изображениями - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Вожди или жрецы? Ученые открыли новый обряд погребения ранних славян
24 апреля, 09:00
"Проект оказался сложным, поскольку у авторского коллектива не было единого мнения. Наша исследовательская группа, объединившая специалистов из нескольких университетов и учреждений, работала над этим вопросом много лет. Процесс осложнялся тем, что образцы приходилось запрашивать из разных музеев, а не все учреждения охотно предоставляют артефакты для анализа", — рассказала Куприянова.
Ученые пришли к выводу, что украшения выполняли не только декоративную, но и сакральную функцию, служа оберегами, маркерами статуса или символами значимых событий. Однако собранных данных пока недостаточно для окончательных выводов. В целом аналогичных артефактов в других культурах бронзового века нет, они встречаются только на территории Южного Зауралья и Северного Казахстана.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаЧто не найдешь в учебникеСоциальный навигаторРоссияЧелябинская областьЧелябинский государственный университетЕвразияКавказювелирные украшенияАрхеологияистория
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала