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Патрушев рассказал об угрозах со стороны НАТО - РИА Новости, 26.05.2025
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14:57 26.05.2025 (обновлено: 15:10 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/nato-2019114989.html
Патрушев рассказал об угрозах со стороны НАТО
Патрушев рассказал об угрозах со стороны НАТО - РИА Новости, 26.05.2025
Патрушев рассказал об угрозах со стороны НАТО
Угрозы со стороны НАТО нарастают стремительно, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T14:57:00+03:00
2025-05-26T15:10:00+03:00
россия
усть-луга
балтийское море
николай патрушев
владимир путин
нато
в мире
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УСТЬ-ЛУГА (Ленинградская обл.), 26 мая - РИА Новости. Угрозы со стороны НАТО нарастают стремительно, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Сегодня стремительно нарастают угрозы, исходящие со стороны НАТО, усилиями которого демонтирована выстроенная после Второй мировой войны архитектура международной безопасности", - сказал Патрушев на совещании по развитию и обеспечению безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга, а также диверсификации транспортно-логистических маршрутов в условиях возможного ограничения судоходства в Балтийском море. Совещание прошло по поручению президента РФ Владимира Путина. "По сути, разрушены основополагающие договоры по контролю над вооружениями. Наращивается военно-морское присутствие сил НАТО, их боевой и разведывательный потенциал, и конкретно в Балтийском регионе", - отметил помощник главы государства. Весной 2024 года прошли крупнейшие после окончания Холодной войны учения НАТО "Стойкий защитник-2024", в которых участвовали около 90 тысяч военнослужащих, напомнил Патрушев. Особое внимание натовское командование уделило военно-морской компоненте учений, в которой было задействовано более 50 кораблей, добавил он.
https://ria.ru/20250206/nato-1997791589.html
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усть-луга
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россия, усть-луга, балтийское море, николай патрушев, владимир путин, нато, в мире
Россия, Усть-Луга, Балтийское море, Николай Патрушев, Владимир Путин, НАТО, В мире
Патрушев рассказал об угрозах со стороны НАТО

Патрушев: угрозы со стороны НАТО стремительно нарастают

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Николай Патрушев. Архивное фото
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УСТЬ-ЛУГА (Ленинградская обл.), 26 мая - РИА Новости. Угрозы со стороны НАТО нарастают стремительно, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Сегодня стремительно нарастают угрозы, исходящие со стороны НАТО, усилиями которого демонтирована выстроенная после Второй мировой войны архитектура международной безопасности", - сказал Патрушев на совещании по развитию и обеспечению безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга, а также диверсификации транспортно-логистических маршрутов в условиях возможного ограничения судоходства в Балтийском море.
Совещание прошло по поручению президента РФ Владимира Путина.
"По сути, разрушены основополагающие договоры по контролю над вооружениями. Наращивается военно-морское присутствие сил НАТО, их боевой и разведывательный потенциал, и конкретно в Балтийском регионе", - отметил помощник главы государства.
Весной 2024 года прошли крупнейшие после окончания Холодной войны учения НАТО "Стойкий защитник-2024", в которых участвовали около 90 тысяч военнослужащих, напомнил Патрушев. Особое внимание натовское командование уделило военно-морской компоненте учений, в которой было задействовано более 50 кораблей, добавил он.
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РоссияУсть-ЛугаБалтийское мореНиколай ПатрушевВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
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