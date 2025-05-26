https://ria.ru/20250526/naemniki-2019122798.html

В США рассказали о вербовке на Западе наемников для Украины

В США рассказали о вербовке на Западе наемников для Украины - РИА Новости, 26.05.2025

В США рассказали о вербовке на Западе наемников для Украины

Украинские посольства в странах Запада используются как пункты вербовки наемников, рассказал РИА Новости журналист-расследователь из США Кристофер Хелали. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T15:32:00+03:00

2025-05-26T15:32:00+03:00

2025-05-26T15:32:00+03:00

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ДОНЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Украинские посольства в странах Запада используются как пункты вербовки наемников, рассказал РИА Новости журналист-расследователь из США Кристофер Хелали. "В США осуществляется вербовка молодых американцев, так же как это происходит и в других западных странах, чтобы молодые люди шли воевать за Украину. Украинские посольства и консульства тоже используются в качестве пунктов вербовки. Это сеть широкой пропаганды", - сказал Хелали. По его словам, в том числе и украинские нацбатальоны участвовали в вербовке наемников из западных стран для участия в боевых действиях на Украине. "Мы, конечно, знаем про "Грузинский иностранный легион" (данное вооруженное формирование принимает участие в боевых действиях на стороне киевского режима - ред.), про разные формирования, которые там находятся, например, батальон "Азов"*, "Правый сектор"* , которые вербовали людей на Западе в течение длительного времени. Так что это происходило тогда и происходит по сей день", - добавил он. Командир "Грузинского национального легиона" Мамулашвили 28 февраля 2024 года был заочно арестован Басманным судом Москвы по делу о возбуждении ненависти или вражды, он объявлен в федеральный и международный розыск. Ранее СК РФ заочно привлек его к уголовной ответственности: по данным следствия, в 2014 году Мамулашвили создал "Грузинский национальный легион" и вербовал выходцев из Грузии для участия в боевых действиях против властей республик Донбасса. В Минобороны РФ не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Националистическая организация, признанная террористической и запрещенная в России

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https://ria.ru/20241023/naemniki-1979462931.html

https://ria.ru/20240902/frantsiya-1969964885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, сша, нато, правый сектор, в мире