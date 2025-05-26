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В Ингушетии задержали шестерых местных жителей, подозреваемых в разбоях - РИА Новости, 26.05.2025
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19:36 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/mvd-2019196788.html
В Ингушетии задержали шестерых местных жителей, подозреваемых в разбоях
В Ингушетии задержали шестерых местных жителей, подозреваемых в разбоях - РИА Новости, 26.05.2025
В Ингушетии задержали шестерых местных жителей, подозреваемых в разбоях
Сотрудники правоохранительных органов в Ингушетии задержали шестерых местных жителей, которых подозревают в том, что они под видом борьбы с наркотиками... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T19:36:00+03:00
2025-05-26T19:36:00+03:00
происшествия
республика ингушетия
назрановский район
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НАЛЬЧИК, 26 мая – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в Ингушетии задержали шестерых местных жителей, которых подозревают в том, что они под видом борьбы с наркотиками совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе разбойные нападения, сообщило региональное МВД. Ранее в понедельник МВД по региону сообщило о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение деятельности членов организованной преступной группы, которые под видом борьбы с незаконным оборотом наркотиков занимаются совершением преступлений. Полиция установила их причастность к совершению 15 преступлений и проводит проверку по примерно 40 деяниям с признаками преступлений, выявленным по итогам мониторинга видеоматериалов, размещенных интернете. В правоохранительных органах региона РИА Новости пояснили, что речь идет об участниках так называемой группы "Антилирика", которые действуют на территории Ингушетии. "В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в г. Карабулаке, Малгобекском и Назрановском районе задержаны 6 граждан, подозреваемых в совершении в составе организованной преступной группы с участием не менее 15 человек ряда преступлений, включая тяжкие и особо тяжкие", - говорится в сообщении. По месту жительства задержанных изъяты рации, травматическое, охотничье, охолощенное и холодное оружие, биты и обрезки полипропиленовых труб. "Следствие инкриминирует молодым людям в возрасте от 27 до 35 лет совершение таких деяний как разбой, умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, уничтожение или повреждение чужого имущества", - уточняет министерство. По его информации, задержанные, действуя в составе организованной преступной группы, нападали на граждан, подозреваемых ими в причастности к незаконному обороту наркотиков, насильно вывозили их в безлюдные места, где избивали битами и обрезками полипропиленовых труб, отнимали деньги и вещи и заставляли признаться в незаконной деятельности. Все это они снимали на видео и размещали в соцсетях. "Задержанные водворены в изолятор временного содержания", - отметили в МВД.
https://ria.ru/20250129/zaderzhanie-1996027571.html
республика ингушетия
назрановский район
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происшествия, республика ингушетия, назрановский район
Происшествия, Республика Ингушетия, Назрановский район
В Ингушетии задержали шестерых местных жителей, подозреваемых в разбоях

В Ингушетии задержали шестерых подозреваемых в совершении тяжких преступлений

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 26 мая – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в Ингушетии задержали шестерых местных жителей, которых подозревают в том, что они под видом борьбы с наркотиками совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе разбойные нападения, сообщило региональное МВД.
Ранее в понедельник МВД по региону сообщило о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение деятельности членов организованной преступной группы, которые под видом борьбы с незаконным оборотом наркотиков занимаются совершением преступлений. Полиция установила их причастность к совершению 15 преступлений и проводит проверку по примерно 40 деяниям с признаками преступлений, выявленным по итогам мониторинга видеоматериалов, размещенных интернете. В правоохранительных органах региона РИА Новости пояснили, что речь идет об участниках так называемой группы "Антилирика", которые действуют на территории Ингушетии.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в г. Карабулаке, Малгобекском и Назрановском районе задержаны 6 граждан, подозреваемых в совершении в составе организованной преступной группы с участием не менее 15 человек ряда преступлений, включая тяжкие и особо тяжкие", - говорится в сообщении.
По месту жительства задержанных изъяты рации, травматическое, охотничье, охолощенное и холодное оружие, биты и обрезки полипропиленовых труб.
"Следствие инкриминирует молодым людям в возрасте от 27 до 35 лет совершение таких деяний как разбой, умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, уничтожение или повреждение чужого имущества", - уточняет министерство.
По его информации, задержанные, действуя в составе организованной преступной группы, нападали на граждан, подозреваемых ими в причастности к незаконному обороту наркотиков, насильно вывозили их в безлюдные места, где избивали битами и обрезками полипропиленовых труб, отнимали деньги и вещи и заставляли признаться в незаконной деятельности. Все это они снимали на видео и размещали в соцсетях.
"Задержанные водворены в изолятор временного содержания", - отметили в МВД.
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