https://ria.ru/20250526/msp-2019188172.html

Численность занятых в МСП в Самарской области превысила 650 тысяч человек

Численность занятых в МСП в Самарской области превысила 650 тысяч человек - РИА Новости, 26.05.2025

Численность занятых в МСП в Самарской области превысила 650 тысяч человек

Численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП) в Самарской области превысила 650 тысяч человек — это практически 40% всего... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T19:01:00+03:00

2025-05-26T19:01:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП) в Самарской области превысила 650 тысяч человек — это практически 40% всего экономически активного населения региона, сообщает пресс-служба областного правительства. В регионе зарегистрировано более 137 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Постоянно увеличивается число самозанятых граждан — их уже 309 тысяч человек. Эти данные подсчитали ко Дню российского предпринимательства, который ежегодно отмечают 26 мая. "Активность бизнеса — ключевой фактор социально-экономического развития Самарской области и всей страны. Предприниматели региона успешно проявляют себя в самых разных сферах жизни: создание дополнительных рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, расширяющийся ассортимент товаров и услуг, благоустройство, благотворительность. Спасибо вам за вклад в развитие родного края, достижение национальных целей развития России", — поздравил предпринимателей региона губернатор Вячеслав Федорищев, его слова приводит пресс-служба. В рамках празднования в городах и районах области проходят мероприятия, направленные на развитие и популяризацию предпринимательской деятельности в регионе. Обычно 26 мая чествуют лучших представителей бизнеса. В Самаре 28-30 мая пройдет форум "Мой бизнес 63. Время роста". Спикерами выступят ведущие федеральные и региональные эксперты. Участники события обсудят широкий спектр тем: маркетинг, финансы, внешнеэкономическую деятельность, франчайзинг, маркетплейсы и многое другое. В пресс-службе сообщили, что предприниматели и самозанятые могут без труда воспользоваться мерами поддержки, которые предлагают на федеральном и региональном уровне. Местные власти советуют начинающим и действующим участникам МСП обращаться за консультацией в центр "Мой бизнес".

https://ria.ru/20250526/msp-2019141658.html

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , самарская область, вячеслав федорищев