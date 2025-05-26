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Средний возраст МСП в России вырос до 7,5 лет за пять лет - РИА Новости, 26.05.2025
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Твой бизнес
 
16:26 26.05.2025 (обновлено: 16:46 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/msp-2019141658.html
Средний возраст МСП в России вырос до 7,5 лет за пять лет
Средний возраст МСП в России вырос до 7,5 лет за пять лет - РИА Новости, 26.05.2025
Средний возраст МСП в России вырос до 7,5 лет за пять лет
В России увеличился средний возраст действующих субъектов малого и среднего предпринимательства до семи лет и пяти месяцев, а еще пять лет назад средний возраст РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T16:26:00+03:00
2025-05-26T16:46:00+03:00
корпорация мсп
александр исаевич
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В России увеличился средний возраст действующих субъектов малого и среднего предпринимательства до семи лет и пяти месяцев, а еще пять лет назад средний возраст МСП не превышал шести лет и 11 месяцев, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. "Увеличение среднего возраста малого и среднего бизнеса — это хорошая основа для последующих качественных изменений: роста бизнеса, перехода предприятий из одной категории в более высокую, роста производительности труда, развития лидеров среди технологических компаний. Все больше предпринимателей сохраняют свой статус, в том числе благодаря комплексу мер господдержки. Они же способствуют тому, что число регистраций новых МСП превышает количество закрывающегося бизнеса", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова привели в пресс-службе. Сегодня регионом-лидером по среднему возрасту МСП является Кировская область, где этот показатель превышает девять лет. Далее следует Камчатский край (ровно девять лет), Псковская и Архангельская области (по восемь лет и 11 месяцев). В числе субъектов РФ — лидеров по этому показателю Калининградская и Вологодская области (по восемь лет и 10 месяцев), а также Костромская, Курская, Сахалинская и Владимирская области, где средний возраст МСП составляет восемь лет и девять месяцев. По общему количеству зарегистрированных предпринимателей впереди всех регионов находится Москва. "В столице работает каждый седьмой МСП страны. При этом по темпам роста численности МСП лидируют регионы. В частности, каждое пятое МСП в прошлом году создано на территории Северо-Кавказского федерального округа и новых регионов России. Безусловно, на высокий уровень "рождаемости" бизнеса влияют таргетированные меры поддержки. В частности, для малого и среднего бизнеса Северного Кавказа и новых регионов действует спецлимит "зонтичных" поручительств Корпорации МСП, которые открывают доступ к заемному финансированию даже при нехватке или отсутствии залоговой массы" - подчеркнул Исаевич. Так, в Херсонской области в 2024 году создано 37% от общего количества зарегистрированных МСП. В Запорожской области, Чеченской Республике, Республике Тыва и Республике Дагестан этот показатель составил 31%. Далее следуют Республика Ингушетия (28%), Республика Северная Осетия — Алания (26%), Карачаево-Черкесская Республика (25%) и Кабардино-Балкарская Республика (24%). Замыкает топ-10 регионов Забайкальский край (21%).
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корпорация мсп, александр исаевич, россия, твой бизнес – новости
Корпорация МСП, Александр Исаевич, Россия, Твой бизнес, Твой бизнес – новости
Средний возраст МСП в России вырос до 7,5 лет за пять лет

В России до 7,5 лет вырос средний возраст МСП

© Фото : пресс-служба Корпорации МСПФлажки Корпорации МСП
Флажки Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фото : пресс-служба Корпорации МСП
Флажки Корпорации МСП. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В России увеличился средний возраст действующих субъектов малого и среднего предпринимательства до семи лет и пяти месяцев, а еще пять лет назад средний возраст МСП не превышал шести лет и 11 месяцев, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
"Увеличение среднего возраста малого и среднего бизнеса — это хорошая основа для последующих качественных изменений: роста бизнеса, перехода предприятий из одной категории в более высокую, роста производительности труда, развития лидеров среди технологических компаний. Все больше предпринимателей сохраняют свой статус, в том числе благодаря комплексу мер господдержки. Они же способствуют тому, что число регистраций новых МСП превышает количество закрывающегося бизнеса", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова привели в пресс-службе.
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Сегодня регионом-лидером по среднему возрасту МСП является Кировская область, где этот показатель превышает девять лет. Далее следует Камчатский край (ровно девять лет), Псковская и Архангельская области (по восемь лет и 11 месяцев). В числе субъектов РФ — лидеров по этому показателю Калининградская и Вологодская области (по восемь лет и 10 месяцев), а также Костромская, Курская, Сахалинская и Владимирская области, где средний возраст МСП составляет восемь лет и девять месяцев.
По общему количеству зарегистрированных предпринимателей впереди всех регионов находится Москва.
"В столице работает каждый седьмой МСП страны. При этом по темпам роста численности МСП лидируют регионы. В частности, каждое пятое МСП в прошлом году создано на территории Северо-Кавказского федерального округа и новых регионов России. Безусловно, на высокий уровень "рождаемости" бизнеса влияют таргетированные меры поддержки. В частности, для малого и среднего бизнеса Северного Кавказа и новых регионов действует спецлимит "зонтичных" поручительств Корпорации МСП, которые открывают доступ к заемному финансированию даже при нехватке или отсутствии залоговой массы" - подчеркнул Исаевич.
Так, в Херсонской области в 2024 году создано 37% от общего количества зарегистрированных МСП. В Запорожской области, Чеченской Республике, Республике Тыва и Республике Дагестан этот показатель составил 31%. Далее следуют Республика Ингушетия (28%), Республика Северная Осетия — Алания (26%), Карачаево-Черкесская Республика (25%) и Кабардино-Балкарская Республика (24%). Замыкает топ-10 регионов Забайкальский край (21%).
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