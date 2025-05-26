https://ria.ru/20250526/moskva-2019228324.html
Собянин подписал закон о штрафе для таксистов, не прошедших аттестацию
Собянин подписал закон о штрафе для таксистов, не прошедших аттестацию - РИА Новости, 26.05.2025
Собянин подписал закон о штрафе для таксистов, не прошедших аттестацию
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о штрафе для таксистов, не прошедших аттестацию на знание столицы, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T23:30:00+03:00
2025-05-26T23:30:00+03:00
2025-05-26T23:30:00+03:00
общество
авто
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924523_0:38:3508:2011_1920x0_80_0_0_164d4ec56d93bb1de8df64a2c4c2cc4a.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о штрафе для таксистов, не прошедших аттестацию на знание столицы, соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра и столичного правительства. В соответствии с законом, управление легковым такси водителем, не прошедшим в установленном нормативным правовым актом города Москвы порядке аттестацию на знание расположения на территории города объектов транспортной инфраструктуры, объектов культурного наследия, медицинских организаций, объектов образования, объектов спорта, объектов, занимаемых органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также путей подъезда к ним, действий в чрезвычайной ситуации, правил перевозки пассажиров и багажа легковым такси, влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей. С 1 марта 2025 года в Москве введена обязательная аттестация таксистов на знание местных достопримечательностей, правил перевозки багажа и оказания первой помощи в ДТП. Данные нормы закреплены в федеральном законодательстве и в региональном законе "О легковом такси в городе Москве".
https://ria.ru/20250303/taksi-2002640774.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924523_389:0:3120:2048_1920x0_80_0_0_465789c6ac28d5fa2fdc84a7c8c05953.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, москва, сергей собянин
Общество, Авто, Москва, Сергей Собянин
Собянин подписал закон о штрафе для таксистов, не прошедших аттестацию
Собянин подписал закон о таксистах, не прошедших аттестацию на знание Москвы