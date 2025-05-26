https://ria.ru/20250526/moskva-2019221844.html

В Москве восстановили движение на внутренней стороне 96-го километра МКАД

В Москве восстановили движение на внутренней стороне 96-го километра МКАД - РИА Новости, 26.05.2025

В Москве восстановили движение на внутренней стороне 96-го километра МКАД

Движение на внутренней стороне 96-го километра МКАД после ДТП с участием нескольких машин восстановлено в Москве, сообщил столичный дептранс. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T21:43:00+03:00

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происшествия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Движение на внутренней стороне 96-го километра МКАД после ДТП с участием нескольких машин восстановлено в Москве, сообщил столичный дептранс. Ранее ведомство сообщало, что дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне 96-го километра МКАД в Москве в понедельник, движение в районе ДТП было затруднено на 3,7 километра. "Движение на внутренней стороне 96-го километра МКАД (в районе съезда №93А) восстановлено", - говорится в Telegram-канале дептранса.

https://ria.ru/20250526/delo-2019038685.html

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происшествия, авто, москва