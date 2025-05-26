https://ria.ru/20250526/moskva-2019135743.html

На западе Москвы благоустроят парк "Пионерский"

На западе Москвы благоустроят парк "Пионерский" - РИА Новости, 26.05.2025

На западе Москвы благоустроят парк "Пионерский"

Работы по благоустройству проводятся в парке "Пионерский" и у Беловежского и Мазиловского прудов на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T16:05:00+03:00

2025-05-26T16:05:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Работы по благоустройству проводятся в парке "Пионерский" и у Беловежского и Мазиловского прудов на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Шезлонги и качели у воды, современные игровые площадки и обустроенные променады появятся у Беловежского и Мазиловского прудов в ЗАО. Работы проходят в парке "Пионерский" в районе Фили-Давыдково и на территории у Беловежского пруда в Можайском районе", - говорится в сообщении. Отмечается, что на территории у Беловежского пруда обновят пешеходные дорожки, установят парковые качели, шезлонги и лавочки для тихого отдыха, а также сделают новые площадки для детей в экостиле, на них будет установлено несколько многосекционных игровых комплексов с горками и переходами, карусель, качели и батуты. "В спортивной зоне установим спортивно-гимнастический комплекс, уличные тренажеры и столы для настольного тенниса. На территории обустроим новую беговую дорожку. Обновим имеющуюся сцену для проведения районных мероприятий. Установим современные опоры освещения и разобьём яркие цветники", - добавляется в сообщении. Подчеркивается, что на прилегающих дворовых территориях обновят асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров, на детских и спортивных площадках заменят игровое и спортивное оборудование. "Приведём в порядок и территорию парка "Пионерский" в Фили-Давыдково. Парк комплексно не благоустраивался с 2009 года. Что сделаем: у Мазиловского пруда разместим удобные шезлонги и качели, обновим прогулочные маршруты и сцену для проведения мероприятий", - уточняется в сообщении. Отмечается, что по просьбам жителей 66 дома на Кастанаевской улице расширят детскую игровую зону, зонировав её по возрастам. Установят современный игровой комплекс, карусели и качели разных конфигураций, проведут дополнительное озеленение и обновят систему освещения.

https://ria.ru/20250526/prichal-2019135281.html

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