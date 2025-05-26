https://ria.ru/20250526/moldaviya-2019038176.html

Решение энергокризиса в ПМР будет зависеть от Кишинева, заявил посол России

Решение энергокризиса в ПМР будет зависеть от Кишинева, заявил посол России - РИА Новости, 26.05.2025

Решение энергокризиса в ПМР будет зависеть от Кишинева, заявил посол России

Энергетический кризис в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) может обостриться к зиме, его решение будет зависеть от договороспособности Кишинева, сказал РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T06:21:00+03:00

2025-05-26T06:21:00+03:00

2025-05-26T06:21:00+03:00

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КИШИНЕВ, 26 мая - РИА Новости. Энергетический кризис в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) может обостриться к зиме, его решение будет зависеть от договороспособности Кишинева, сказал РИА Новости посол РФ Олег Озеров. В конце января комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Глава ПМР Вадим Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России. "Пока те решения, которые найдены, работают. К зиме ситуация снова может обостриться, поскольку понадобится гораздо больше газа для отопления домов и для промышленных предприятий, для выработки электроэнергии, потому что летом газ в основном идет на выработку электроэнергии на Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья – ред.), а зимой его значительная часть - на отопление. И, конечно, это потребует увеличения поставок газа", - заявил Озеров. Российский посол подчеркнул, что в решении вопроса поставок газа много подводных камней, потому что сейчас цена очень сильно выросла для Приднестровья, в том числе и в связи с тем количеством посредников, которые существуют. По его словам, многое будет зависеть от того, как будет складываться ситуация в самом Европейском союзе, как он будет смотреть на эти проблемы. "Это будет зависеть и, естественно, от позиции Кишинева, от того, насколько он будет кооперабелен, договороспособен и готов решать эти проблемы в конструктивном ключе. Часть заявлений мы слышали, они носят достаточно позитивный характер. Президент Молдавии Майя Санду заявляла о том, что в Приднестровье, на левом берегу Днестра живут тоже граждане Молдовы, и надо считаться с их интересами. Как это будет воплощаться на практике, посмотрим", - отметил Озеров. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20250526/rossija-2019035597.html

https://ria.ru/20250522/moldaviya-2018544187.html

https://ria.ru/20250416/posol-2011572267.html

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жкх, молдавия, кишинев, россия, олег озеров, вадим красносельский, майя санду, евросоюз, газпром