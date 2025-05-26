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Решение энергокризиса в ПМР будет зависеть от Кишинева, заявил посол России - РИА Новости, 26.05.2025
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06:21 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/moldaviya-2019038176.html
Решение энергокризиса в ПМР будет зависеть от Кишинева, заявил посол России
Решение энергокризиса в ПМР будет зависеть от Кишинева, заявил посол России - РИА Новости, 26.05.2025
Решение энергокризиса в ПМР будет зависеть от Кишинева, заявил посол России
Энергетический кризис в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) может обостриться к зиме, его решение будет зависеть от договороспособности Кишинева, сказал РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T06:21:00+03:00
2025-05-26T06:21:00+03:00
жкх
молдавия
кишинев
россия
олег озеров
вадим красносельский
майя санду
евросоюз
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КИШИНЕВ, 26 мая - РИА Новости. Энергетический кризис в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) может обостриться к зиме, его решение будет зависеть от договороспособности Кишинева, сказал РИА Новости посол РФ Олег Озеров. В конце января комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Глава ПМР Вадим Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России. "Пока те решения, которые найдены, работают. К зиме ситуация снова может обостриться, поскольку понадобится гораздо больше газа для отопления домов и для промышленных предприятий, для выработки электроэнергии, потому что летом газ в основном идет на выработку электроэнергии на Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья – ред.), а зимой его значительная часть - на отопление. И, конечно, это потребует увеличения поставок газа", - заявил Озеров. Российский посол подчеркнул, что в решении вопроса поставок газа много подводных камней, потому что сейчас цена очень сильно выросла для Приднестровья, в том числе и в связи с тем количеством посредников, которые существуют. По его словам, многое будет зависеть от того, как будет складываться ситуация в самом Европейском союзе, как он будет смотреть на эти проблемы. "Это будет зависеть и, естественно, от позиции Кишинева, от того, насколько он будет кооперабелен, договороспособен и готов решать эти проблемы в конструктивном ключе. Часть заявлений мы слышали, они носят достаточно позитивный характер. Президент Молдавии Майя Санду заявляла о том, что в Приднестровье, на левом берегу Днестра живут тоже граждане Молдовы, и надо считаться с их интересами. Как это будет воплощаться на практике, посмотрим", - отметил Озеров. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20250526/rossija-2019035597.html
https://ria.ru/20250522/moldaviya-2018544187.html
https://ria.ru/20250416/posol-2011572267.html
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жкх, молдавия, кишинев, россия, олег озеров, вадим красносельский, майя санду, евросоюз, газпром
ЖКХ, Молдавия, Кишинев, Россия, Олег Озеров, Вадим Красносельский, Майя Санду, Евросоюз, Газпром
Решение энергокризиса в ПМР будет зависеть от Кишинева, заявил посол России

Посол Озеров: решение энергокризиса в ПМР будет зависеть от Кишинева

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкОлег Озеров
Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Олег Озеров. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 мая - РИА Новости. Энергетический кризис в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) может обостриться к зиме, его решение будет зависеть от договороспособности Кишинева, сказал РИА Новости посол РФ Олег Озеров.
В конце января комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Глава ПМР Вадим Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России.
Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Россия не создает угроз безопасности Молдавии, заявил посол
Вчера, 05:20
"Пока те решения, которые найдены, работают. К зиме ситуация снова может обостриться, поскольку понадобится гораздо больше газа для отопления домов и для промышленных предприятий, для выработки электроэнергии, потому что летом газ в основном идет на выработку электроэнергии на Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья – ред.), а зимой его значительная часть - на отопление. И, конечно, это потребует увеличения поставок газа", - заявил Озеров.
Российский посол подчеркнул, что в решении вопроса поставок газа много подводных камней, потому что сейчас цена очень сильно выросла для Приднестровья, в том числе и в связи с тем количеством посредников, которые существуют. По его словам, многое будет зависеть от того, как будет складываться ситуация в самом Европейском союзе, как он будет смотреть на эти проблемы.
Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Посол России в Молдавии назвал ориентиры для выхода страны из кризиса
22 мая, 20:50
"Это будет зависеть и, естественно, от позиции Кишинева, от того, насколько он будет кооперабелен, договороспособен и готов решать эти проблемы в конструктивном ключе. Часть заявлений мы слышали, они носят достаточно позитивный характер. Президент Молдавии Майя Санду заявляла о том, что в Приднестровье, на левом берегу Днестра живут тоже граждане Молдовы, и надо считаться с их интересами. Как это будет воплощаться на практике, посмотрим", - отметил Озеров.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Заместитель директора департамента Африки МИД РФ Олег Озеров во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Посол Озеров сообщил о попытках подтолкнуть Кишинев к силовым решениям
16 апреля, 14:17
 
ЖКХМолдавияКишиневРоссияОлег ОзеровВадим КрасносельскийМайя СандуЕвросоюзГазпром
 
 
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