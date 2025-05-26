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ПВО сбила семь беспилотников над тремя российскими регионами

ПВО сбила семь беспилотников над тремя российскими регионами - РИА Новости, 26.05.2025

ПВО сбила семь беспилотников над тремя российскими регионами

Дежурные средства российской ПВО сбили семь украинских беспилотников над Орловской и Тульской областями, а также над территорией Московского региона, сообщили в РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T12:56:00+03:00

2025-05-26T12:56:00+03:00

2025-05-26T12:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

тульская область

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безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили семь украинских беспилотников над Орловской и Тульской областями, а также над территорией Московского региона, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать шестого мая текущего года в период с 11.00 до 12.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по три БПЛА - над территориями Орловской и Тульской областей и один БПЛА - над территорией Московского региона", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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тульская область, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)