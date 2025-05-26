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ПВО сбила семь беспилотников над тремя российскими регионами
ПВО сбила семь беспилотников над тремя российскими регионами - РИА Новости, 26.05.2025
ПВО сбила семь беспилотников над тремя российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО сбили семь украинских беспилотников над Орловской и Тульской областями, а также над территорией Московского региона, сообщили в РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:56:00+03:00
2025-05-26T12:56:00+03:00
2025-05-26T12:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили семь украинских беспилотников над Орловской и Тульской областями, а также над территорией Московского региона, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать шестого мая текущего года в период с 11.00 до 12.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по три БПЛА - над территориями Орловской и Тульской областей и один БПЛА - над территорией Московского региона", - говорится в сообщении.
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тульская область, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила семь беспилотников над тремя российскими регионами
ПВО сбила 7 беспилотников в московском регионе, Орловской и Тульской областях