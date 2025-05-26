https://ria.ru/20250526/merts-2019112683.html

Германия сняла ограничения по дальности с оружия, передаваемого Украине

Германия сняла ограничения по дальности с оружия, передаваемого Украине - РИА Новости, 26.05.2025

Германия сняла ограничения по дальности с оружия, передаваемого Украине

ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла ограничения по дальности с оружия, передаваемого Украине, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T14:47:00+03:00

2025-05-26T14:47:00+03:00

2025-05-26T17:36:00+03:00

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БЕРЛИН, 26 мая — РИА Новости. ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла ограничения по дальности с оружия, передаваемого Украине, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу WDR."Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев. Это означает, что Украина теперь может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России. До определенного момента она не могла этого делать", — сказал он.По словам Мерца, теперь необходимо обеспечить Украину таким оружием.В середине апреля канцлер ФРГ допустил поставку киевскому режиму крылатых ракет Taurus при согласовании с европейскими партнерами. Тем не менее чуть позднее он заявил, что Берлин пока не планирует передавать ВСУ дальнобойное оружие, поскольку это решение потребует длительного обучения военных. Тогда же политик отметил, что дебаты о поставках Taurus изначально не стоило вести в публичной плоскости.Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Украины.Кроме того, как указывал Владимир Путин, ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии военных стран НАТО. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что члены альянса — США и европейские страны — воюют с Россией.

https://ria.ru/20250510/germaniya-2016195148.html

https://ria.ru/20250510/ssha-2016262776.html

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

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