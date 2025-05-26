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Магия и власть: экстрасенсы на службе у Сталина, Рейгана и Тэтчер

Магия и власть: экстрасенсы на службе у Сталина, Рейгана и Тэтчер - РИА Новости, 26.05.2025

Магия и власть: экстрасенсы на службе у Сталина, Рейгана и Тэтчер

Хотя политики очень редко признают, что пользуются услугами целителей, колдунов или экстрасенсов, но исторические факты красноречиво говорят об обратном. О том, РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T19:46:00+03:00

2025-05-26T19:46:00+03:00

2025-05-26T19:46:00+03:00

в мире

сша

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алистер кроули

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости, Вадим Минеев. Хотя политики очень редко признают, что пользуются услугами целителей, колдунов или экстрасенсов, но исторические факты красноречиво говорят об обратном. О том, дружил ли с экстрасенсами Сталин, какое влияние на Гитлера оказал автор "черной библии" и почему американский президент Рональд Рейган по утрам задавал один и тот же вопрос, - в материале РИА Новости.Гитлер и "черная библия"Алистер Кроули, позже ставший знаменитым оккультистом и сатанистом, родился в весьма добропорядочной британской семье, его отец был состоятельным владельцем пивоварни, а мать — набожной протестанткой и домохозяйкой.Однако уже в юном возрасте он становится убежденным мистиком, бросает колледж и отправляется путешествовать по миру. Во время странствий он открыл для себя эзотерику, средневековую каббалистику и восточную демонологию, практиковал кровавые жертвоприношения и оккультные сеансы.В 1920-х его скандальная слава гремела по всей Европе, а сам "темный маг" пристально наблюдал за "восходящими звездами" в политике. Не мог он обойти и своим вниманием и Адольфа Гитлера.Кроули отправил копию своей знаменитой "черной библии" под названием "Книга Закона" Адольфу Гитлеру в 1926 году в качестве приложения к своему письму, в котором призывал принять его жизненное кредо.Которое Алистер Кроули довольно четко заявил миру: "Я принесу вам новую позитивную религию, которая называется магия. И с ее помощью я создам новый рай и новую Землю. Меня не интересует ваше одобрение или негодование. Я хочу убийств, насилия, революции — все, что угодно, — хорошее или плохое, но, несомненно, очень сильное!".На будущего фюрера "черная библия Алистера Кроули" произвела сильнейшее впечатление, а многие идеи из нее легли в основу расовой доктрины нацизма, но с течением времени между Гитлером и Кроули возникли сильные противоречия. "Темный маг" разочаровался в Гитлере, что в действительности стало причиной раскола между ними, доподлинно неизвестно. Возможно, ответы могут содержать документы, до сих пор хранящиеся под грифом "секретно".Его ненавидел Гитлер, но ценил СталинВольф Мессинг происходил провел детские годы в местечке Гора-Калевария близ Варшавы, в то время еще входившей в состав Российской империи. Существует легенда, что Мессинг напророчил Гитлеру смерть в случае военного движения на Восток, за что фюрер назначил награду за его голову в 200 тысяч рейхсмарок. Прорицателя схватили и посадили в тюремную камеру, но он сумел сбежать из-под стражи.В 1939 году Мессинг перебрался в Советский Союз, где начал выступать с "чтением мыслей", сначала в составе агитбригад, затем с индивидуальными концертами от Госконцерта.О его встречах со Сталиным ходит множество рассказов, говорят, что перед встречей с вождем Берия провел несколько формальных испытаний способностей медиума, например, дал команду выйти из здания на Лубянке без пропуска или получить по пустой бумажке в банке сто тысяч рублей, что Мессинг легко исполнил.Впоследствии, судя по мемуарам Вольфа Мессинга, авторство которых оспаривается, он часто давал советы Иосифу Сталину. Но вот проверить эти истории не представляется возможным: встречи генералиссимуса и прорицателя не были никак задокументированы."Что говорит Джоан?"Политические лидеры США тоже нередко прислушиваются к прорицателям. Во время президентства Рональда Рейгана его правой рукой и тайным советником была астролог Джоан Куигли, которая официально была клиенткой жены президента Нэнси Рейган. Чтобы не выставить Рейгана на посмешище у журналистов.Джоан Куигли познакомилась с будущим президентом и его женой задолго до переезда Рейгана в Белый дом. К 1981 году доверие Рейганов к Джоан Куигли стало практически безграничным.По совету Джоан Куигли инаугурацию Рейгана провели в 5 часов утра. Президент даже распорядился создать специальную телефонную линию для своего астролога.Долгое время публика и не подозревала о существовании Джоан Куигли и ее значительном влиянии на Рейгана, пока не были опубликованы мемуары Дональда Ригана – бывшего главы президентской администрации, в которых тот раскрыл личность "второй по важности женщины в жизни президента".Сама же Джоан Куигли рассказала о своей дружбе с четой Рейганов только после того, как они покинули Белый Дом. Позже написав в своих мемуарах, что каждый день президента начинался с вопроса: "Что говорит Джоан?".Известно также, что президент США Франклин Рузвельт прислушивался к советам астролога Джин Диксон, французский лидер Жак Ширак брал уроки магического воздействия у сенегальского колдуна Сиди Мансура, а "железная леди" Маргарет Тэтчер регулярно заказывала гороскопы у Марджори Орр — известнейшего астролога из Глазго.

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в мире, сша, адольф гитлер, рональд рейган, алистер кроули