https://ria.ru/20250526/medium-2019147758.html
Магия и власть: экстрасенсы на службе у Сталина, Рейгана и Тэтчер
Магия и власть: экстрасенсы на службе у Сталина, Рейгана и Тэтчер - РИА Новости, 26.05.2025
Магия и власть: экстрасенсы на службе у Сталина, Рейгана и Тэтчер
Хотя политики очень редко признают, что пользуются услугами целителей, колдунов или экстрасенсов, но исторические факты красноречиво говорят об обратном. О том, РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T19:46:00+03:00
2025-05-26T19:46:00+03:00
2025-05-26T19:46:00+03:00
в мире
сша
адольф гитлер
рональд рейган
алистер кроули
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003448057_0:233:2560:1673_1920x0_80_0_0_ffd2cbbdd32092835b6cb41ec1be6bee.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости, Вадим Минеев. Хотя политики очень редко признают, что пользуются услугами целителей, колдунов или экстрасенсов, но исторические факты красноречиво говорят об обратном. О том, дружил ли с экстрасенсами Сталин, какое влияние на Гитлера оказал автор "черной библии" и почему американский президент Рональд Рейган по утрам задавал один и тот же вопрос, - в материале РИА Новости.Гитлер и "черная библия"Алистер Кроули, позже ставший знаменитым оккультистом и сатанистом, родился в весьма добропорядочной британской семье, его отец был состоятельным владельцем пивоварни, а мать — набожной протестанткой и домохозяйкой.Однако уже в юном возрасте он становится убежденным мистиком, бросает колледж и отправляется путешествовать по миру. Во время странствий он открыл для себя эзотерику, средневековую каббалистику и восточную демонологию, практиковал кровавые жертвоприношения и оккультные сеансы.В 1920-х его скандальная слава гремела по всей Европе, а сам "темный маг" пристально наблюдал за "восходящими звездами" в политике. Не мог он обойти и своим вниманием и Адольфа Гитлера.Кроули отправил копию своей знаменитой "черной библии" под названием "Книга Закона" Адольфу Гитлеру в 1926 году в качестве приложения к своему письму, в котором призывал принять его жизненное кредо.Которое Алистер Кроули довольно четко заявил миру: "Я принесу вам новую позитивную религию, которая называется магия. И с ее помощью я создам новый рай и новую Землю. Меня не интересует ваше одобрение или негодование. Я хочу убийств, насилия, революции — все, что угодно, — хорошее или плохое, но, несомненно, очень сильное!".На будущего фюрера "черная библия Алистера Кроули" произвела сильнейшее впечатление, а многие идеи из нее легли в основу расовой доктрины нацизма, но с течением времени между Гитлером и Кроули возникли сильные противоречия. "Темный маг" разочаровался в Гитлере, что в действительности стало причиной раскола между ними, доподлинно неизвестно. Возможно, ответы могут содержать документы, до сих пор хранящиеся под грифом "секретно".Его ненавидел Гитлер, но ценил СталинВольф Мессинг происходил провел детские годы в местечке Гора-Калевария близ Варшавы, в то время еще входившей в состав Российской империи. Существует легенда, что Мессинг напророчил Гитлеру смерть в случае военного движения на Восток, за что фюрер назначил награду за его голову в 200 тысяч рейхсмарок. Прорицателя схватили и посадили в тюремную камеру, но он сумел сбежать из-под стражи.В 1939 году Мессинг перебрался в Советский Союз, где начал выступать с "чтением мыслей", сначала в составе агитбригад, затем с индивидуальными концертами от Госконцерта.О его встречах со Сталиным ходит множество рассказов, говорят, что перед встречей с вождем Берия провел несколько формальных испытаний способностей медиума, например, дал команду выйти из здания на Лубянке без пропуска или получить по пустой бумажке в банке сто тысяч рублей, что Мессинг легко исполнил.Впоследствии, судя по мемуарам Вольфа Мессинга, авторство которых оспаривается, он часто давал советы Иосифу Сталину. Но вот проверить эти истории не представляется возможным: встречи генералиссимуса и прорицателя не были никак задокументированы."Что говорит Джоан?"Политические лидеры США тоже нередко прислушиваются к прорицателям. Во время президентства Рональда Рейгана его правой рукой и тайным советником была астролог Джоан Куигли, которая официально была клиенткой жены президента Нэнси Рейган. Чтобы не выставить Рейгана на посмешище у журналистов.Джоан Куигли познакомилась с будущим президентом и его женой задолго до переезда Рейгана в Белый дом. К 1981 году доверие Рейганов к Джоан Куигли стало практически безграничным.По совету Джоан Куигли инаугурацию Рейгана провели в 5 часов утра. Президент даже распорядился создать специальную телефонную линию для своего астролога.Долгое время публика и не подозревала о существовании Джоан Куигли и ее значительном влиянии на Рейгана, пока не были опубликованы мемуары Дональда Ригана – бывшего главы президентской администрации, в которых тот раскрыл личность "второй по важности женщины в жизни президента".Сама же Джоан Куигли рассказала о своей дружбе с четой Рейганов только после того, как они покинули Белый Дом. Позже написав в своих мемуарах, что каждый день президента начинался с вопроса: "Что говорит Джоан?".Известно также, что президент США Франклин Рузвельт прислушивался к советам астролога Джин Диксон, французский лидер Жак Ширак брал уроки магического воздействия у сенегальского колдуна Сиди Мансура, а "железная леди" Маргарет Тэтчер регулярно заказывала гороскопы у Марджори Орр — известнейшего астролога из Глазго.
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003448057_0:64:2560:1984_1920x0_80_0_0_3fc689b372cefc9b00a8227226cbfe9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, адольф гитлер, рональд рейган, алистер кроули
В мире, США, Адольф Гитлер, Рональд Рейган, Алистер Кроули
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости, Вадим Минеев. Хотя политики очень редко признают, что пользуются услугами целителей, колдунов или экстрасенсов, но исторические факты красноречиво говорят об обратном. О том, дружил ли с экстрасенсами Сталин, какое влияние на Гитлера оказал автор "черной библии" и почему американский президент Рональд Рейган по утрам задавал один и тот же вопрос, - в материале РИА Новости.
Алистер Кроули, позже ставший знаменитым оккультистом и сатанистом, родился в весьма добропорядочной британской семье, его отец был состоятельным владельцем пивоварни, а мать — набожной протестанткой и домохозяйкой.
Однако уже в юном возрасте он становится убежденным мистиком, бросает колледж и отправляется путешествовать по миру. Во время странствий он открыл для себя эзотерику, средневековую каббалистику и восточную демонологию, практиковал кровавые жертвоприношения и оккультные сеансы.
В 1920-х его скандальная слава гремела по всей Европе, а сам "темный маг" пристально наблюдал за "восходящими звездами" в политике. Не мог он обойти и своим вниманием и Адольфа Гитлера.
Кроули отправил копию своей знаменитой "черной библии" под названием "Книга Закона" Адольфу Гитлеру в 1926 году в качестве приложения к своему письму, в котором призывал принять его жизненное кредо.
Которое Алистер Кроули довольно четко заявил миру: "Я принесу вам новую позитивную религию, которая называется магия. И с ее помощью я создам новый рай и новую Землю. Меня не интересует ваше одобрение или негодование. Я хочу убийств, насилия, революции — все, что угодно, — хорошее или плохое, но, несомненно, очень сильное!".
На будущего фюрера "черная библия Алистера Кроули" произвела сильнейшее впечатление, а многие идеи из нее легли в основу расовой доктрины нацизма, но с течением времени между Гитлером и Кроули возникли сильные противоречия. "Темный маг" разочаровался в Гитлере, что в действительности стало причиной раскола между ними, доподлинно неизвестно. Возможно, ответы могут содержать документы, до сих пор хранящиеся под грифом "секретно".
Его ненавидел Гитлер, но ценил Сталин
Вольф Мессинг происходил провел детские годы в местечке Гора-Калевария близ Варшавы, в то время еще входившей в состав Российской империи. Существует легенда, что Мессинг напророчил Гитлеру смерть в случае военного движения на Восток, за что фюрер назначил награду за его голову в 200 тысяч рейхсмарок. Прорицателя схватили и посадили в тюремную камеру, но он сумел сбежать из-под стражи.
В 1939 году Мессинг перебрался в Советский Союз, где начал выступать с "чтением мыслей", сначала в составе агитбригад, затем с индивидуальными концертами от Госконцерта.
О его встречах со Сталиным ходит множество рассказов, говорят, что перед встречей с вождем Берия провел несколько формальных испытаний способностей медиума, например, дал команду выйти из здания на Лубянке без пропуска или получить по пустой бумажке в банке сто тысяч рублей, что Мессинг легко исполнил.
Впоследствии, судя по мемуарам Вольфа Мессинга, авторство которых оспаривается, он часто давал советы Иосифу Сталину. Но вот проверить эти истории не представляется возможным: встречи генералиссимуса и прорицателя не были никак задокументированы.
Политические лидеры США тоже нередко прислушиваются к прорицателям. Во время президентства Рональда Рейгана его правой рукой и тайным советником была астролог Джоан Куигли, которая официально была клиенткой жены президента Нэнси Рейган. Чтобы не выставить Рейгана на посмешище у журналистов.
Джоан Куигли познакомилась с будущим президентом и его женой задолго до переезда Рейгана в Белый дом. К 1981 году доверие Рейганов к Джоан Куигли стало практически безграничным.
По совету Джоан Куигли инаугурацию Рейгана провели в 5 часов утра. Президент даже распорядился создать специальную телефонную линию для своего астролога.
Долгое время публика и не подозревала о существовании Джоан Куигли и ее значительном влиянии на Рейгана, пока не были опубликованы мемуары Дональда Ригана – бывшего главы президентской администрации, в которых тот раскрыл личность "второй по важности женщины в жизни президента".
Сама же Джоан Куигли рассказала о своей дружбе с четой Рейганов только после того, как они покинули Белый Дом. Позже написав в своих мемуарах, что каждый день президента начинался с вопроса: "Что говорит Джоан?".
Известно также, что президент США Франклин Рузвельт прислушивался к советам астролога Джин Диксон, французский лидер Жак Ширак брал уроки магического воздействия у сенегальского колдуна Сиди Мансура, а "железная леди" Маргарет Тэтчер регулярно заказывала гороскопы у Марджори Орр — известнейшего астролога из Глазго.