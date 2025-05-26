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В Ставропольском крае полностью ликвидировали пожар в торговом центре
В Ставропольском крае полностью ликвидировали пожар в торговом центре - РИА Новости, 26.05.2025
В Ставропольском крае полностью ликвидировали пожар в торговом центре
Пожар в торговом центре в Зеленокумске на Ставрополье полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T22:57:00+03:00
2025-05-26T22:57:00+03:00
2025-05-26T23:00:00+03:00
происшествия
зеленокумск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ставропольский край
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пожар в торговом центре в Зеленокумске на Ставрополье полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что торговый центр горит на площади 600 квадратных метров в Ставропольском крае. По предварительной информации, пострадавших нет. Позднее сообщили, что пожар локализован на площади 1,3 тысячи квадратных метров, распространению огня способствовал сильный ветер. Затем было ликвидировано открыто горение."Пожар в торговом центре в Зеленокумске полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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происшествия, зеленокумск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ставропольский край, россия
Происшествия, Зеленокумск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ставропольский край, Россия
В Ставропольском крае полностью ликвидировали пожар в торговом центре
МЧС: в Ставропольском крае полностью ликвидирован пожар в торговом центре