https://ria.ru/20250526/manyak-2019048831.html

"Битцевский маньяк" подал в суд на ФСИН

"Битцевский маньяк" подал в суд на ФСИН - РИА Новости, 26.05.2025

"Битцевский маньяк" подал в суд на ФСИН

"Битцевский маньяк" Александр Пичушкин подал в суд на ФСИН, сообщили РИА Новости в Замоскворецком районном суде Москвы. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T09:13:00+03:00

2025-05-26T09:13:00+03:00

2025-05-26T15:16:00+03:00

происшествия

россия

москва

московский городской суд

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910766237_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_659b4e7e9a76ab875c7cc6e98c0407fc.jpg

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. "Битцевский маньяк" Александр Пичушкин подал в суд на ФСИН, сообщили РИА Новости в Замоскворецком районном суде Москвы. "В суде зарегистрировано административное исковое заявление Пичушкина А. Ю. к ФСИН России об оспаривании решений и действий", — сказали в инстанции. Суть его требований пока не раскрывается, суд проведет беседу по иску 29 мая.Пичушкин, на счету которого 49 жертв, совершал преступления в 1990-2000 годах — в основном в Битцевском лесу в столице. Он с особой жестокостью убивал тех, кто находился в заведомо беспомощном состоянии: пожилых, детей, инвалидов и людей с психическими расстройствами. В октябре 2007 года Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил "битцевского маньяка" к пожизненному заключению в колонии особого режима. По данным экспертизы, Пичушкин вменяем, но у него наблюдается шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами. ФСИН в начале апреля сообщила, что раскрыла причастность Пичушкина еще к 11 убийствам мужчин и женщин в столичном районе Северное Бутово. По информации ведомства, он заявил о готовности дать признательные показания.

https://ria.ru/20250215/kriminal-1999372257.html

https://ria.ru/20250410/kriminal-2010218361.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, москва, московский городской суд, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)