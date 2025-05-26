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"Битцевский маньяк" подал в суд на ФСИН - РИА Новости, 26.05.2025
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09:13 26.05.2025 (обновлено: 15:16 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/manyak-2019048831.html
"Битцевский маньяк" подал в суд на ФСИН
"Битцевский маньяк" подал в суд на ФСИН - РИА Новости, 26.05.2025
"Битцевский маньяк" подал в суд на ФСИН
"Битцевский маньяк" Александр Пичушкин подал в суд на ФСИН, сообщили РИА Новости в Замоскворецком районном суде Москвы. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T09:13:00+03:00
2025-05-26T15:16:00+03:00
происшествия
россия
москва
московский городской суд
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. "Битцевский маньяк" Александр Пичушкин подал в суд на ФСИН, сообщили РИА Новости в Замоскворецком районном суде Москвы. "В суде зарегистрировано административное исковое заявление Пичушкина А. Ю. к ФСИН России об оспаривании решений и действий", — сказали в инстанции. Суть его требований пока не раскрывается, суд проведет беседу по иску 29 мая.Пичушкин, на счету которого 49 жертв, совершал преступления в 1990-2000 годах — в основном в Битцевском лесу в столице. Он с особой жестокостью убивал тех, кто находился в заведомо беспомощном состоянии: пожилых, детей, инвалидов и людей с психическими расстройствами. В октябре 2007 года Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил "битцевского маньяка" к пожизненному заключению в колонии особого режима. По данным экспертизы, Пичушкин вменяем, но у него наблюдается шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами. ФСИН в начале апреля сообщила, что раскрыла причастность Пичушкина еще к 11 убийствам мужчин и женщин в столичном районе Северное Бутово. По информации ведомства, он заявил о готовности дать признательные показания.
https://ria.ru/20250215/kriminal-1999372257.html
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происшествия, россия, москва, московский городской суд, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Россия, Москва, Московский городской суд, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
"Битцевский маньяк" подал в суд на ФСИН

Битцевский маньяк Пичушкин подал в суд на ФСИН

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкАлександр Пичушкин в суде
Александр Пичушкин в суде - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Александр Пичушкин в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. "Битцевский маньяк" Александр Пичушкин подал в суд на ФСИН, сообщили РИА Новости в Замоскворецком районном суде Москвы.
"В суде зарегистрировано административное исковое заявление Пичушкина А. Ю. к ФСИН России об оспаривании решений и действий", — сказали в инстанции.
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Суть его требований пока не раскрывается, суд проведет беседу по иску 29 мая.
Пичушкин, на счету которого 49 жертв, совершал преступления в 1990-2000 годах — в основном в Битцевском лесу в столице. Он с особой жестокостью убивал тех, кто находился в заведомо беспомощном состоянии: пожилых, детей, инвалидов и людей с психическими расстройствами.
В октябре 2007 года Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил "битцевского маньяка" к пожизненному заключению в колонии особого режима. По данным экспертизы, Пичушкин вменяем, но у него наблюдается шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами.
ФСИН в начале апреля сообщила, что раскрыла причастность Пичушкина еще к 11 убийствам мужчин и женщин в столичном районе Северное Бутово. По информации ведомства, он заявил о готовности дать признательные показания.
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