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Во Франции раскритиковали реакцию Елисейского дворца на инцидент с Макроном - РИА Новости, 26.05.2025
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18:07 26.05.2025 (обновлено: 20:02 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/makron-2019172833.html
Во Франции раскритиковали реакцию Елисейского дворца на инцидент с Макроном
Во Франции раскритиковали реакцию Елисейского дворца на инцидент с Макроном - РИА Новости, 26.05.2025
Во Франции раскритиковали реакцию Елисейского дворца на инцидент с Макроном
Инцидент с пощечиной президенту Франции Эммануэлю Макрону, который Елисейский дворец называл фейком и работой российских спецслужб, свидетельствует о постоянно... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T18:07:00+03:00
2025-05-26T20:02:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Инцидент с пощечиной президенту Франции Эммануэлю Макрону, который Елисейский дворец называл фейком и работой российских спецслужб, свидетельствует о постоянно ложных обвинениях со стороны Парижа в адрес Москвы при любых внештатных ситуациях, такое мнение высказали заместитель главы партии "Национальное объединение" Жан-Филипп Танги и лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.Филиппо отметил, что если бы видео разместили только российские СМИ, то французское правительство непременно бы обвинило Москву во лжи."Если бы RT был единственным, снявшим пощечину, то Макрон и все французские СМИ кричали бы: фейковое видео, придуманное русскими!" — заявил политик в соцсети X.В свою очередь, Танги отметил, что Париж обвиняет Москву в любой внештатной ситуации."Столкнувшись с малейшей проблемой, партия Макрона обвиняет "искусственный интеллект" и "российские службы", прежде чем оправдывать то, что оправданию не подлежит", — написал Танги в своем посте в X. В СМИ распространилось видео, на котором президент получил пощечину от супруги в момент, когда открывалась дверь самолета. Явно не ожидавший этого глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.Елисейский дворец изначально заявил, что съемка поддельная. Однако, когда выяснилось, что кадры появились во множестве изданий, в офисе президента признали их подлинность, указав на то, что это был "сложный момент" для президента.Позднее французский лидер попытался оправдаться, заявив, что они с Брижит "просто дурачились".
https://ria.ru/20250526/makron-2019164834.html
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Макрон получил пощечину от жены во время визита во Вьетнам
Французский президент Эммануэль Макрон попал на камеры журналистов во время того, как его супруга Брижит дала ему пощечину, передает издание RMC.
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в мире, москва, франция, париж, эммануэль макрон, флориан филиппо
В мире, Москва, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо
Во Франции раскритиковали реакцию Елисейского дворца на инцидент с Макроном

Филиппо недоволен реакцией Елисейского дворца на инцидент с пощечиной Макрону

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Инцидент с пощечиной президенту Франции Эммануэлю Макрону, который Елисейский дворец называл фейком и работой российских спецслужб, свидетельствует о постоянно ложных обвинениях со стороны Парижа в адрес Москвы при любых внештатных ситуациях, такое мнение высказали заместитель главы партии "Национальное объединение" Жан-Филипп Танги и лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Филиппо отметил, что если бы видео разместили только российские СМИ, то французское правительство непременно бы обвинило Москву во лжи.
Макрон получил пощечину от жены во время визита во Вьетнам - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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"Если бы RT был единственным, снявшим пощечину, то Макрон и все французские СМИ кричали бы: фейковое видео, придуманное русскими!" — заявил политик в соцсети X.
В свою очередь, Танги отметил, что Париж обвиняет Москву в любой внештатной ситуации.
"Столкнувшись с малейшей проблемой, партия Макрона обвиняет "искусственный интеллект" и "российские службы", прежде чем оправдывать то, что оправданию не подлежит", — написал Танги в своем посте в X.
В СМИ распространилось видео, на котором президент получил пощечину от супруги в момент, когда открывалась дверь самолета. Явно не ожидавший этого глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.
Елисейский дворец изначально заявил, что съемка поддельная. Однако, когда выяснилось, что кадры появились во множестве изданий, в офисе президента признали их подлинность, указав на то, что это был "сложный момент" для президента.
Позднее французский лидер попытался оправдаться, заявив, что они с Брижит "просто дурачились".
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