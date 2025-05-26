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"Все, что мы запомним": на Западе высмеяли Макрона после пощечины от жены
"Все, что мы запомним": на Западе высмеяли Макрона после пощечины от жены - РИА Новости, 26.05.2025
"Все, что мы запомним": на Западе высмеяли Макрона после пощечины от жены
Поездка французского президента Эммануэля Макрона по юго-восточной Азии запомнилась лишь пощечиной от его жены в самолете, заявил французский политик Флориан... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T17:40:00+03:00
2025-05-26T17:40:00+03:00
2025-05-26T18:07:00+03:00
франция
в мире
эммануэль макрон
флориан филиппо
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Поездка французского президента Эммануэля Макрона по юго-восточной Азии запомнилась лишь пощечиной от его жены в самолете, заявил французский политик Флориан Филиппо в соцсети X."Это все, что мы запомним из его недели там", — написал он.Политик отметил, что Макрон стал бедствием для всей Франции.В СМИ распространилось видео, на котором президент получил пощечину от супруги в момент, когда открывалась дверь самолета. Явно не ожидавший этого глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.Елисейский дворец изначально заявил, что съемка поддельная. Однако, когда выяснилось, что кадры появились во множестве изданий, в офисе президента признали их подлинность, указав на то, что это был "сложный момент" для президента.Позднее французский лидер попытался оправдаться, заявив, что они с Брижит "просто дурачились".
https://ria.ru/20250526/makron-2019099953.html
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Макрон получил пощечину от жены во время визита во Вьетнам
Французский президент Эммануэль Макрон попал на камеры журналистов во время того, как его супруга Брижит дала ему пощечину, передает издание RMC.
2025-05-26T17:40
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франция, в мире, эммануэль макрон, флориан филиппо
Франция, В мире, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо
"Все, что мы запомним": на Западе высмеяли Макрона после пощечины от жены
Филиппо: из всей недельной поездки Макрона запомнится только пощечина