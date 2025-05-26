https://ria.ru/20250526/makron-2019149958.html

"Наказала малыша". Французы подняли Макрона на смех после пощечины от жены

"Наказала малыша". Французы подняли Макрона на смех после пощечины от жены - РИА Новости, 26.05.2025

"Наказала малыша". Французы подняли Макрона на смех после пощечины от жены

Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают инцидент с пощечиной, произошедший между президентом Эмманюэлем Макроном и его супругой Брижит во время... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T16:51:00+03:00

2025-05-26T16:51:00+03:00

2025-05-26T16:51:00+03:00

в мире

эммануэль макрон

брижит макрон

франция

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают инцидент с пощечиной, произошедший между президентом Эмманюэлем Макроном и его супругой Брижит во время визита во Вьетнам."Мамочка наказала малыша, который сказал или сделал глупость!" — написал комментатор."Макрона отлупила его мегера… Какой нелепый президент", — отметил другой."Куда они нас заведут?" — задался вопросом пользователь."Да неважно все это. Все и так знают, что у Макронов нет никакого воспитания", — поделился мнением еще один комментатор."Отношения между этим парнем и его "женой" все никак не наладятся! После долгих лет лжи французы наконец-то открывают истинную природу темных связей между героями этой ядовитой басни. Пора этим людям исчезнуть из Елисейского дворца!" — заключил читатель.В СМИ распространилось видео, на котором Макрон получил пощечину от супруги в момент, когда открывалась дверь президентского самолета. Явно не ожидавший этого глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.Елисейский дворец изначально заявил, что съемка поддельная. Однако когда выяснилось, что кадры появились во множестве изданий, в офисе президента признали их подлинность, указав на то, что это был "сложный момент" для президента.Позднее французский лидер попытался оправдаться, заявив, что они с Брижит "просто дурачились".Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250526/makron-2019083360.html

https://ria.ru/20250410/makron-2010308526.html

https://ria.ru/20250226/makron-2001527788.html

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Макрон получил пощечину от жены во время визита во Вьетнам Французский президент Эммануэль Макрон попал на камеры журналистов во время того, как его супруга Брижит дала ему пощечину, передает издание RMC. 2025-05-26T16:51 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эммануэль макрон, брижит макрон, франция