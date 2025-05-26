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"Наказала малыша". Французы подняли Макрона на смех после пощечины от жены - РИА Новости, 26.05.2025
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16:51 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/makron-2019149958.html
"Наказала малыша". Французы подняли Макрона на смех после пощечины от жены
"Наказала малыша". Французы подняли Макрона на смех после пощечины от жены - РИА Новости, 26.05.2025
"Наказала малыша". Французы подняли Макрона на смех после пощечины от жены
Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают инцидент с пощечиной, произошедший между президентом Эмманюэлем Макроном и его супругой Брижит во время... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T16:51:00+03:00
2025-05-26T16:51:00+03:00
в мире
эммануэль макрон
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франция
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают инцидент с пощечиной, произошедший между президентом Эмманюэлем Макроном и его супругой Брижит во время визита во Вьетнам."Мамочка наказала малыша, который сказал или сделал глупость!" — написал комментатор."Макрона отлупила его мегера… Какой нелепый президент", — отметил другой."Куда они нас заведут?" — задался вопросом пользователь."Да неважно все это. Все и так знают, что у Макронов нет никакого воспитания", — поделился мнением еще один комментатор."Отношения между этим парнем и его "женой" все никак не наладятся! После долгих лет лжи французы наконец-то открывают истинную природу темных связей между героями этой ядовитой басни. Пора этим людям исчезнуть из Елисейского дворца!" — заключил читатель.В СМИ распространилось видео, на котором Макрон получил пощечину от супруги в момент, когда открывалась дверь президентского самолета. Явно не ожидавший этого глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.Елисейский дворец изначально заявил, что съемка поддельная. Однако когда выяснилось, что кадры появились во множестве изданий, в офисе президента признали их подлинность, указав на то, что это был "сложный момент" для президента.Позднее французский лидер попытался оправдаться, заявив, что они с Брижит "просто дурачились".Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250526/makron-2019083360.html
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РИА Новости
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5
4.7
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Макрон получил пощечину от жены во время визита во Вьетнам
Французский президент Эммануэль Макрон попал на камеры журналистов во время того, как его супруга Брижит дала ему пощечину, передает издание RMC.
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в мире, эммануэль макрон, брижит макрон, франция
В мире, Эммануэль Макрон, Брижит Макрон, Франция

"Наказала малыша". Французы подняли Макрона на смех после пощечины от жены

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают инцидент с пощечиной, произошедший между президентом Эмманюэлем Макроном и его супругой Брижит во время визита во Вьетнам.
"Мамочка наказала малыша, который сказал или сделал глупость!" — написал комментатор.
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит во время визита во Вьетнам - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Скандал с пощечиной Макрону от жены вызвал недоумение во Франции
Вчера, 12:27
"Макрона отлупила его мегера… Какой нелепый президент", — отметил другой.
"Куда они нас заведут?" — задался вопросом пользователь.
"Да неважно все это. Все и так знают, что у Макронов нет никакого воспитания", — поделился мнением еще один комментатор.
"Отношения между этим парнем и его "женой" все никак не наладятся! После долгих лет лжи французы наконец-то открывают истинную природу темных связей между героями этой ядовитой басни. Пора этим людям исчезнуть из Елисейского дворца!" — заключил читатель.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит покидают избирательный участок - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
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10 апреля, 08:00
В СМИ распространилось видео, на котором Макрон получил пощечину от супруги в момент, когда открывалась дверь президентского самолета. Явно не ожидавший этого глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.
Елисейский дворец изначально заявил, что съемка поддельная. Однако когда выяснилось, что кадры появились во множестве изданий, в офисе президента признали их подлинность, указав на то, что это был "сложный момент" для президента.
Позднее французский лидер попытался оправдаться, заявив, что они с Брижит "просто дурачились".
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреЭммануэль МакронБрижит МакронФранция
 
 
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