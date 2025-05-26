https://ria.ru/20250526/makron-2019121103.html
Макрон попытался оправдаться после скандала с пощечиной от супруги
Макрон попытался оправдаться после скандала с пощечиной от супруги - РИА Новости, 26.05.2025
Макрон попытался оправдаться после скандала с пощечиной от супруги
Президент Франции Эммануэль Макрон попытался оправдаться после скандала с пощечиной, полученной от жены Брижит, заявив, что они "просто дурачились", его... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T15:22:00+03:00
2025-05-26T15:22:00+03:00
2025-05-26T15:55:00+03:00
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ПАРИЖ, 26 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон попытался оправдаться после скандала с пощечиной, полученной от жены Брижит, заявив, что они "просто дурачились", его выступление транслировал Елисейский дворец в Х."Мы препирались, а скорее даже дурачились с моей супругой, но, к моему удивлению, это стало своего рода планетарной катастрофой. Люди говорят много глупостей. Надо, чтобы все успокоились", — сказал он журналистам во время визита во Вьетнам.При этом политик утверждает, что случившееся не было "семейной сценой". Также он сказал, что видео якобы некорректно интерпретировали.При этом близкий друг Макрона незадолго до этого подчеркнул, что в объективы камер попала "небольшая ссора" между президентом и первой леди.В понедельник в СМИ распространилось видео, на котором Макрон получил пощечину от жены в момент, когда открывалась дверь президентского самолета. Явно не ожидавший этого глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.Затем журналисты засняли, как Макрон вышел из самолета, за ним последовала Брижит.Видео изначально опубликовал телеканал RT. При этом администрация главы государства пыталась опровергнуть сообщения о конфликте между супругами, утверждая, что материалы сгенерировал искусственный интеллект.
https://ria.ru/20250526/makron-2019118477.html
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Макрон получил пощечину от жены во время визита во Вьетнам
Французский президент Эммануэль Макрон попал на камеры журналистов во время того, как его супруга Брижит дала ему пощечину, передает издание RMC.
2025-05-26T15:22
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эммануэль макрон, франция, вьетнам, в мире
Эммануэль Макрон, Франция, Вьетнам, В мире
Макрон попытался оправдаться после скандала с пощечиной от супруги
Макрон объяснил сцену с пощечиной от супруги в самолете тем, что они дурачились