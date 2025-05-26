https://ria.ru/20250526/makron-2019121103.html

Макрон попытался оправдаться после скандала с пощечиной от супруги

Макрон попытался оправдаться после скандала с пощечиной от супруги - РИА Новости, 26.05.2025

Макрон попытался оправдаться после скандала с пощечиной от супруги

Президент Франции Эммануэль Макрон попытался оправдаться после скандала с пощечиной, полученной от жены Брижит, заявив, что они "просто дурачились", его... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T15:22:00+03:00

2025-05-26T15:22:00+03:00

2025-05-26T15:55:00+03:00

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ПАРИЖ, 26 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон попытался оправдаться после скандала с пощечиной, полученной от жены Брижит, заявив, что они "просто дурачились", его выступление транслировал Елисейский дворец в Х."Мы препирались, а скорее даже дурачились с моей супругой, но, к моему удивлению, это стало своего рода планетарной катастрофой. Люди говорят много глупостей. Надо, чтобы все успокоились", — сказал он журналистам во время визита во Вьетнам.При этом политик утверждает, что случившееся не было "семейной сценой". Также он сказал, что видео якобы некорректно интерпретировали.При этом близкий друг Макрона незадолго до этого подчеркнул, что в объективы камер попала "небольшая ссора" между президентом и первой леди.В понедельник в СМИ распространилось видео, на котором Макрон получил пощечину от жены в момент, когда открывалась дверь президентского самолета. Явно не ожидавший этого глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.Затем журналисты засняли, как Макрон вышел из самолета, за ним последовала Брижит.Видео изначально опубликовал телеканал RT. При этом администрация главы государства пыталась опровергнуть сообщения о конфликте между супругами, утверждая, что материалы сгенерировал искусственный интеллект.

https://ria.ru/20250526/makron-2019118477.html

https://ria.ru/20250526/makron-2019119925.html

https://ria.ru/20250526/makron-2019083360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Макрон получил пощечину от жены во время визита во Вьетнам Французский президент Эммануэль Макрон попал на камеры журналистов во время того, как его супруга Брижит дала ему пощечину, передает издание RMC. 2025-05-26T15:22 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

эммануэль макрон, франция, вьетнам, в мире