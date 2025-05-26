https://ria.ru/20250526/makron-2019118477.html

Французы резко высказались о пощечине Макрону от его жены

Французы резко высказались о пощечине Макрону от его жены - РИА Новости, 26.05.2025

Французы резко высказались о пощечине Макрону от его жены

Пользователи соцсети X в комментариях к посту лидера партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяна раскритиковали скандал с пощечиной президенту Франции... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T15:09:00+03:00

2025-05-26T15:09:00+03:00

2025-05-26T15:09:00+03:00

николя дюпон-эньян

франция

в мире

эммануэль макрон

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети X в комментариях к посту лидера партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяна раскритиковали скандал с пощечиной президенту Франции Эмманюэлю Макрону от его жены Брижит."Неплохо! Точно, это может быть только русский шпион", — иронично отметил один из комментаторов."И в самом деле, Брижит неслабо разряжается", — заявил другой."Еще 70 миллионов человек (Численность населения Франции. — Прим. Ред.) хотели бы так разрядиться", — поделился мнением еще один пользователь."Мне стыдно. Пожалуйста, освободите нас уже от этих людей, чей моральный облик и поведение день за днем затаскивают нас в упадок", — заключил другой читатель.В СМИ распространилось видео, на котором Макрон получил пощечину от супруги в момент, когда открывалась дверь президентского самолета. Явно не ожидавший этого глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.Елисейский дворец изначально заявил, что съемка поддельная. Однако когда выяснилось, что кадры появились во множестве изданий, в офисе президента признали их подлинность, указав на то, что это был "сложный момент" для президента.

https://ria.ru/20250526/makron-2019099953.html

https://ria.ru/20250526/makron-2019090043.html

https://ria.ru/20250404/makron-2009433274.html

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Макрон получил пощечину от жены во время визита во Вьетнам Французский президент Эммануэль Макрон попал на камеры журналистов во время того, как его супруга Брижит дала ему пощечину, передает издание RMC. 2025-05-26T15:09 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николя дюпон-эньян, франция, в мире, эммануэль макрон