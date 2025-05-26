Рейтинг@Mail.ru
Французы резко высказались о пощечине Макрону от его жены - РИА Новости, 26.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/makron-2019118477.html
Французы резко высказались о пощечине Макрону от его жены
Французы резко высказались о пощечине Макрону от его жены - РИА Новости, 26.05.2025
Французы резко высказались о пощечине Макрону от его жены
Пользователи соцсети X в комментариях к посту лидера партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяна раскритиковали скандал с пощечиной президенту Франции... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T15:09:00+03:00
2025-05-26T15:09:00+03:00
николя дюпон-эньян
франция
в мире
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019060513_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_33efe32da74d1e2a3c54b9f741907f1a.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети X в комментариях к посту лидера партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяна раскритиковали скандал с пощечиной президенту Франции Эмманюэлю Макрону от его жены Брижит."Неплохо! Точно, это может быть только русский шпион", — иронично отметил один из комментаторов."И в самом деле, Брижит неслабо разряжается", — заявил другой."Еще 70 миллионов человек (Численность населения Франции. — Прим. Ред.) хотели бы так разрядиться", — поделился мнением еще один пользователь."Мне стыдно. Пожалуйста, освободите нас уже от этих людей, чей моральный облик и поведение день за днем затаскивают нас в упадок", — заключил другой читатель.В СМИ распространилось видео, на котором Макрон получил пощечину от супруги в момент, когда открывалась дверь президентского самолета. Явно не ожидавший этого глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.Елисейский дворец изначально заявил, что съемка поддельная. Однако когда выяснилось, что кадры появились во множестве изданий, в офисе президента признали их подлинность, указав на то, что это был "сложный момент" для президента.
https://ria.ru/20250526/makron-2019099953.html
https://ria.ru/20250526/makron-2019090043.html
https://ria.ru/20250404/makron-2009433274.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Макрон получил пощечину от жены во время визита во Вьетнам
Французский президент Эммануэль Макрон попал на камеры журналистов во время того, как его супруга Брижит дала ему пощечину, передает издание RMC.
2025-05-26T15:09
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019060513_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6192ffc81381665b13b06e6f6f48c3fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николя дюпон-эньян, франция, в мире, эммануэль макрон
Николя Дюпон-Эньян, Франция, В мире, Эммануэль Макрон

Французы резко высказались о пощечине Макрону от его жены

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети X в комментариях к посту лидера партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяна раскритиковали скандал с пощечиной президенту Франции Эмманюэлю Макрону от его жены Брижит.
"Неплохо! Точно, это может быть только русский шпион", — иронично отметил один из комментаторов.
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
"Как ни в чем ни бывало". Пушков высмеял поведение Макрона после пощечины
Вчера, 13:54
"И в самом деле, Брижит неслабо разряжается", — заявил другой.
"Еще 70 миллионов человек (Численность населения Франции. — Прим. Ред.) хотели бы так разрядиться", — поделился мнением еще один пользователь.
"Мне стыдно. Пожалуйста, освободите нас уже от этих людей, чей моральный облик и поведение день за днем затаскивают нас в упадок", — заключил другой читатель.
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Во Франции нашли виновных в инциденте с пощечиной Макрону от его жены
Вчера, 13:00
В СМИ распространилось видео, на котором Макрон получил пощечину от супруги в момент, когда открывалась дверь президентского самолета. Явно не ожидавший этого глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.
Елисейский дворец изначально заявил, что съемка поддельная. Однако когда выяснилось, что кадры появились во множестве изданий, в офисе президента признали их подлинность, указав на то, что это был "сложный момент" для президента.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Во Франции рассказали о странном пристрастии Макрона
4 апреля, 20:04
 
Николя Дюпон-ЭньянФранцияВ миреЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала