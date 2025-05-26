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Во Франции нашли виновных в инциденте с пощечиной Макрону от его жены - РИА Новости, 26.05.2025
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13:00 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/makron-2019090043.html
Во Франции нашли виновных в инциденте с пощечиной Макрону от его жены
Во Франции нашли виновных в инциденте с пощечиной Макрону от его жены - РИА Новости, 26.05.2025
Во Франции нашли виновных в инциденте с пощечиной Макрону от его жены
Читатели французского издания 20 minutes высмеяли инцидент с пощечиной, произошедший между президентом Эмманюэлем Макроном и его супругой Брижит во время визита РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T13:00:00+03:00
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эммануэль макрон
франция
вьетнам
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Читатели французского издания 20 minutes высмеяли инцидент с пощечиной, произошедший между президентом Эмманюэлем Макроном и его супругой Брижит во время визита во Вьетнам."Ах, ну конечно, это русские виноваты", — иронично отметил один из комментаторов."Миллионы французов мечтали об этом, а Брижит сделала", — заявил другой."Его не любили французы, и его избивала жена... И это в азиатской стране, где очень важно не потерять лицо", — поделился мнением еще один пользователь."И мы видим только отрывок. Интересно, какая "турбулентность" была во время полета", — заключил другой читатель.В СМИ распространилось видео, на котором Макрон получил пощечину от супруги в момент, когда открывалась дверь президентского самолета. Явно не ожидавший этого глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.Елисейский дворец изначально заявил, что съемка поддельная. Однако когда выяснилось, что кадры появились во множестве изданий, в офисе президента признали их подлинность, указав на то, что это был "сложный момент" для президента.
https://ria.ru/20250404/makron-2009433274.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Макрон получил пощечину от жены во время визита во Вьетнам
Французский президент Эммануэль Макрон попал на камеры журналистов во время того, как его супруга Брижит дала ему пощечину, передает издание RMC.
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эммануэль макрон, франция, вьетнам, в мире
Эммануэль Макрон, Франция, Вьетнам, В мире

Во Франции нашли виновных в инциденте с пощечиной Макрону от его жены

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Читатели французского издания 20 minutes высмеяли инцидент с пощечиной, произошедший между президентом Эмманюэлем Макроном и его супругой Брижит во время визита во Вьетнам.
"Ах, ну конечно, это русские виноваты", — иронично отметил один из комментаторов.
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"Миллионы французов мечтали об этом, а Брижит сделала", — заявил другой.
"Его не любили французы, и его избивала жена... И это в азиатской стране, где очень важно не потерять лицо", — поделился мнением еще один пользователь.
"И мы видим только отрывок. Интересно, какая "турбулентность" была во время полета", — заключил другой читатель.
В СМИ распространилось видео, на котором Макрон получил пощечину от супруги в момент, когда открывалась дверь президентского самолета. Явно не ожидавший этого глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.
Елисейский дворец изначально заявил, что съемка поддельная. Однако когда выяснилось, что кадры появились во множестве изданий, в офисе президента признали их подлинность, указав на то, что это был "сложный момент" для президента.
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