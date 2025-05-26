https://ria.ru/20250526/makron-2019083360.html
Скандал с пощечиной Макрону от жены вызвал недоумение во Франции
Скандал с пощечиной Макрону от жены вызвал недоумение во Франции - РИА Новости, 26.05.2025
Скандал с пощечиной Макрону от жены вызвал недоумение во Франции
Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х высмеял инцидент с президентом Эммануэлем Макроном, произошедший во время визита во Вьетнам. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:27:00+03:00
2025-05-26T12:27:00+03:00
2025-05-26T17:36:00+03:00
в мире
эммануэль макрон
франция
брижит макрон
николя дюпон-эньян
вьетнам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019060513_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_33efe32da74d1e2a3c54b9f741907f1a.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х высмеял инцидент с президентом Эммануэлем Макроном, произошедший во время визита во Вьетнам."После обвинений в адрес ИИ и российских служб Елисейский дворец теперь говорит о "моменте разрядки". Что, если Брижит была русской шпионкой?" — сыронизировал он.В СМИ распространилось видео, на котором Макрон получил пощечину от супруги в момент, когда открывалась дверь президентского самолета. Явно не ожидавший этого глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.Елисейский дворец изначально заявил, что съемка поддельная. Однако, когда выяснилось, что кадры появились во множестве изданий, в офисе президента признали их подлинность, указав на то, что это был "сложный момент" для президента.
https://ria.ru/20250410/makron-2010308526.html
франция
вьетнам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019060513_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6192ffc81381665b13b06e6f6f48c3fb.jpg
Макрон получил пощечину от жены во время визита во Вьетнам
Французский президент Эммануэль Макрон попал на камеры журналистов во время того, как его супруга Брижит дала ему пощечину, передает издание RMC.
2025-05-26T12:27
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эммануэль макрон, франция, брижит макрон, николя дюпон-эньян, вьетнам
В мире, Эммануэль Макрон, Франция, Брижит Макрон, Николя Дюпон-Эньян, Вьетнам
Скандал с пощечиной Макрону от жены вызвал недоумение во Франции
Французский политик Дюпон-Эньян высмеял инцидент с пощечиной Макрону от жены