https://ria.ru/20250526/makron-2019083360.html

Скандал с пощечиной Макрону от жены вызвал недоумение во Франции

Скандал с пощечиной Макрону от жены вызвал недоумение во Франции - РИА Новости, 26.05.2025

Скандал с пощечиной Макрону от жены вызвал недоумение во Франции

Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х высмеял инцидент с президентом Эммануэлем Макроном, произошедший во время визита во Вьетнам. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T12:27:00+03:00

2025-05-26T12:27:00+03:00

2025-05-26T17:36:00+03:00

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х высмеял инцидент с президентом Эммануэлем Макроном, произошедший во время визита во Вьетнам."После обвинений в адрес ИИ и российских служб Елисейский дворец теперь говорит о "моменте разрядки". Что, если Брижит была русской шпионкой?" — сыронизировал он.В СМИ распространилось видео, на котором Макрон получил пощечину от супруги в момент, когда открывалась дверь президентского самолета. Явно не ожидавший этого глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.Елисейский дворец изначально заявил, что съемка поддельная. Однако, когда выяснилось, что кадры появились во множестве изданий, в офисе президента признали их подлинность, указав на то, что это был "сложный момент" для президента.

https://ria.ru/20250410/makron-2010308526.html

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Макрон получил пощечину от жены во время визита во Вьетнам Французский президент Эммануэль Макрон попал на камеры журналистов во время того, как его супруга Брижит дала ему пощечину, передает издание RMC. 2025-05-26T12:27 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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