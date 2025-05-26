https://ria.ru/20250526/makron-2019057863.html
Макрон прилюдно получил пощечину от жены
Макрон прилюдно получил пощечину от жены - РИА Новости, 26.05.2025
Макрон прилюдно получил пощечину от жены
Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от супруги Брижит во время визита во Вьетнам. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T10:31:00+03:00
2025-05-26T10:31:00+03:00
2025-05-26T14:54:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от супруги Брижит во время визита во Вьетнам.На кадрах видно, как открывается дверь президентского самолета. В этот момент его жена, которую не видно полностью, наносит ему легкий удар. Французское издание RMC отметило, что подлинность видео подтвердил Елисейский дворец.В начале мая агентство Associated Press опубликовало видео из купе поезда, где находились канцлер Германии Фридрих Мерц, Макрон, а также премьер Великобритании Кир Стармер, которые участвовали во встрече так называемой коалиции желающих в Киеве. На кадрах запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем — что-то, напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления.
https://ria.ru/20250410/makron-2010308526.html
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Макрон получил пощечину от жены во время визита во Вьетнам
Французский президент Эммануэль Макрон попал на камеры журналистов во время того, как его супруга Брижит дала ему пощечину, передает издание RMC.
2025-05-26T10:31
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эммануэль макрон, вьетнам, юго-восточная азия, фридрих мерц, кир стармер, германия, в мире
Эммануэль Макрон, Вьетнам, Юго-Восточная Азия, Фридрих Мерц, Кир Стармер, Германия, В мире
Макрон прилюдно получил пощечину от жены
Макрон получил пощечину от супруги во время визита в Ханой