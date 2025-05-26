Рейтинг@Mail.ru
Макрон прилюдно получил пощечину от жены - РИА Новости, 26.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:31 26.05.2025 (обновлено: 14:54 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/makron-2019057863.html
Макрон прилюдно получил пощечину от жены
Макрон прилюдно получил пощечину от жены - РИА Новости, 26.05.2025
Макрон прилюдно получил пощечину от жены
Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от супруги Брижит во время визита во Вьетнам. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T10:31:00+03:00
2025-05-26T14:54:00+03:00
эммануэль макрон
вьетнам
юго-восточная азия
фридрих мерц
кир стармер
германия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019060513_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_33efe32da74d1e2a3c54b9f741907f1a.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от супруги Брижит во время визита во Вьетнам.На кадрах видно, как открывается дверь президентского самолета. В этот момент его жена, которую не видно полностью, наносит ему легкий удар. Французское издание RMC отметило, что подлинность видео подтвердил Елисейский дворец.В начале мая агентство Associated Press опубликовало видео из купе поезда, где находились канцлер Германии Фридрих Мерц, Макрон, а также премьер Великобритании Кир Стармер, которые участвовали во встрече так называемой коалиции желающих в Киеве. На кадрах запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем — что-то, напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления.
https://ria.ru/20250410/makron-2010308526.html
вьетнам
юго-восточная азия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Макрон получил пощечину от жены во время визита во Вьетнам
Французский президент Эммануэль Макрон попал на камеры журналистов во время того, как его супруга Брижит дала ему пощечину, передает издание RMC.
2025-05-26T10:31
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019060513_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6192ffc81381665b13b06e6f6f48c3fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эммануэль макрон, вьетнам, юго-восточная азия, фридрих мерц, кир стармер, германия, в мире
Эммануэль Макрон, Вьетнам, Юго-Восточная Азия, Фридрих Мерц, Кир Стармер, Германия, В мире
Макрон прилюдно получил пощечину от жены

Макрон получил пощечину от супруги во время визита в Ханой

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от супруги Брижит во время визита во Вьетнам.
На кадрах видно, как открывается дверь президентского самолета. В этот момент его жена, которую не видно полностью, наносит ему легкий удар.
Французское издание RMC отметило, что подлинность видео подтвердил Елисейский дворец.
В начале мая агентство Associated Press опубликовало видео из купе поезда, где находились канцлер Германии Фридрих Мерц, Макрон, а также премьер Великобритании Кир Стармер, которые участвовали во встрече так называемой коалиции желающих в Киеве. На кадрах запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем — что-то, напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит покидают избирательный участок - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
"Брижит предпочитает мужской". Раскрыто содержимое особого чемодана Макрона
10 апреля, 08:00
 
Эммануэль МакронВьетнамЮго-Восточная АзияФридрих МерцКир СтармерГерманияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала