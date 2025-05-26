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В Пермском крае мачеха заставила сына съесть окурки и получила срок - РИА Новости, 26.05.2025
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17:17 26.05.2025 (обновлено: 17:20 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/macheha-2019157549.html
В Пермском крае мачеха заставила сына съесть окурки и получила срок
В Пермском крае мачеха заставила сына съесть окурки и получила срок - РИА Новости, 26.05.2025
В Пермском крае мачеха заставила сына съесть окурки и получила срок
Пермячка заставила сына съесть окурки и спички, истязала других своих приемных детей, ей назначили три года и один месяц лишения свободы условно и заставили... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T17:17:00+03:00
2025-05-26T17:20:00+03:00
происшествия
пермский край
россия
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ПЕРМЬ, 26 мая - РИА Новости. Пермячка заставила сына съесть окурки и спички, истязала других своих приемных детей, ей назначили три года и один месяц лишения свободы условно и заставили выплатить компенсацию, сообщает пресс-служба пермского управления судебных приставов. По версии следствия, 57-летняя жительница Александровского округа в Пермском крае жестоко обращалась со своими приемными детьми: двумя девочками 2009, 2011 годов рождения и мальчиком 2012 года рождения. Она оскорбляла их, била, лишала нормальной пищи и ставила в угол. Один раз, обнаружив в карманах у сына окурки, мачеха заставила ребенка съесть их и спички с частью коробки. Устав от регулярных издевательств, дети сбежали из дома и пожаловались правоохранителям. По словам специалистов, у школьников наблюдаются психологические травмы, стресс и нервное истощение. Суд признал женщину виновной в истязаниях детей и неисполнении обязанностей по их воспитанию. Фигурантке назначили три года один месяц лишения свободы условно и выплату компенсаций морального вреда по 50 тысяч рублей каждому пострадавшему ребенку. Мачеха не стала передавать деньги. "Судебный пристав применил штрафную санкцию в виде исполнительского сбора, ограничил неплательщицу в праве выезда за пределы РФ, наложил арест на имущество и обратил взыскание на ее доходы и денежные средства, находящиеся на счетах в банках", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250512/ubiystvo-2016535329.html
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происшествия, пермский край, россия, пособие по безработице
Происшествия, Пермский край, Россия, Пособие по безработице
В Пермском крае мачеха заставила сына съесть окурки и получила срок

В Пермском крае мачехе, заставившей сына съесть окурки, назначили условный срок

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВерховный суд
Верховный суд - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ПЕРМЬ, 26 мая - РИА Новости. Пермячка заставила сына съесть окурки и спички, истязала других своих приемных детей, ей назначили три года и один месяц лишения свободы условно и заставили выплатить компенсацию, сообщает пресс-служба пермского управления судебных приставов.
По версии следствия, 57-летняя жительница Александровского округа в Пермском крае жестоко обращалась со своими приемными детьми: двумя девочками 2009, 2011 годов рождения и мальчиком 2012 года рождения. Она оскорбляла их, била, лишала нормальной пищи и ставила в угол. Один раз, обнаружив в карманах у сына окурки, мачеха заставила ребенка съесть их и спички с частью коробки. Устав от регулярных издевательств, дети сбежали из дома и пожаловались правоохранителям. По словам специалистов, у школьников наблюдаются психологические травмы, стресс и нервное истощение.
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Суд признал женщину виновной в истязаниях детей и неисполнении обязанностей по их воспитанию. Фигурантке назначили три года один месяц лишения свободы условно и выплату компенсаций морального вреда по 50 тысяч рублей каждому пострадавшему ребенку. Мачеха не стала передавать деньги.
"Судебный пристав применил штрафную санкцию в виде исполнительского сбора, ограничил неплательщицу в праве выезда за пределы РФ, наложил арест на имущество и обратил взыскание на ее доходы и денежные средства, находящиеся на счетах в банках", - говорится в сообщении.
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