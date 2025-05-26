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Наезд на толпу в Ливерпуле совершил британец
Наезд на толпу в Ливерпуле совершил британец - РИА Новости, 26.05.2025
Наезд на толпу в Ливерпуле совершил британец
Наезд на толпу людей в Ливерпуле, отмечавших победу одноименного футбольного клуба в Премьер-лиге, совершил 53-летний британец, заявили в полиции. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T22:19:00+03:00
2025-05-26T22:19:00+03:00
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ЛОНДОН, 26 мая - РИА Новости. Наезд на толпу людей в Ливерпуле, отмечавших победу одноименного футбольного клуба в Премьер-лиге, совершил 53-летний британец, заявили в полиции. Ранее сообщалось, что автомобиль наехал на толпу пешеходов в английском Ливерпуле, водитель был задержан. "Мы можем подтвердить, что арестованный мужчина - 53-летний белый британец из Ливерпуля. В настоящее время проводится тщательное расследование, направленное на установление обстоятельств, приведших к столкновению", - заявили в полиции местным СМИ.Футбольный клуб "Ливерпуль" выступил со словами поддержки пострадавшим."Наши мысли и молитвы с теми, кто пострадал в результате этого серьезного инцидента. Мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку службам экстренной помощи и местным властям, которые занимаются этим инцидентом", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте клуба.
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Наезд автомобиля на толпу в Ливерпуле
Наезд автомобиля на толпу в Ливерпуле
2025-05-26T22:19
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в мире, авто, ливерпуль, великобритания
В мире, Авто, Ливерпуль, Великобритания
Наезд на толпу в Ливерпуле совершил британец
Наезд на толпу футбольных болельщиков в Ливерпуле совершил 53-летний британец
ЛОНДОН, 26 мая - РИА Новости. Наезд на толпу людей в Ливерпуле, отмечавших победу одноименного футбольного клуба в Премьер-лиге, совершил 53-летний британец, заявили в полиции.
Ранее сообщалось, что автомобиль наехал на толпу пешеходов в английском Ливерпуле
, водитель был задержан.
"Мы можем подтвердить, что арестованный мужчина - 53-летний белый британец из Ливерпуля. В настоящее время проводится тщательное расследование, направленное на установление обстоятельств, приведших к столкновению", - заявили в полиции местным СМИ.
Футбольный клуб "Ливерпуль" выступил со словами поддержки пострадавшим.
"Наши мысли и молитвы с теми, кто пострадал в результате этого серьезного инцидента. Мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку службам экстренной помощи и местным властям, которые занимаются этим инцидентом", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте клуба.