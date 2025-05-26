https://ria.ru/20250526/liverpul-2019223852.html

Наезд на толпу в Ливерпуле совершил британец

Наезд на толпу в Ливерпуле совершил британец - РИА Новости, 26.05.2025

Наезд на толпу в Ливерпуле совершил британец

Наезд на толпу людей в Ливерпуле, отмечавших победу одноименного футбольного клуба в Премьер-лиге, совершил 53-летний британец, заявили в полиции. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T22:19:00+03:00

2025-05-26T22:19:00+03:00

2025-05-26T22:26:00+03:00

в мире

авто

ливерпуль

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019220559_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e0bff9d0c3c0a2d3500cccb60fda2fe3.jpg

ЛОНДОН, 26 мая - РИА Новости. Наезд на толпу людей в Ливерпуле, отмечавших победу одноименного футбольного клуба в Премьер-лиге, совершил 53-летний британец, заявили в полиции. Ранее сообщалось, что автомобиль наехал на толпу пешеходов в английском Ливерпуле, водитель был задержан. "Мы можем подтвердить, что арестованный мужчина - 53-летний белый британец из Ливерпуля. В настоящее время проводится тщательное расследование, направленное на установление обстоятельств, приведших к столкновению", - заявили в полиции местным СМИ.Футбольный клуб "Ливерпуль" выступил со словами поддержки пострадавшим."Наши мысли и молитвы с теми, кто пострадал в результате этого серьезного инцидента. Мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку службам экстренной помощи и местным властям, которые занимаются этим инцидентом", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте клуба.

https://ria.ru/20250526/guardian-2019223758.html

ливерпуль

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наезд автомобиля на толпу в Ливерпуле Наезд автомобиля на толпу в Ливерпуле 2025-05-26T22:19 true PT0M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, авто, ливерпуль, великобритания