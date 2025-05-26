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Путин поручил закрыть лазейки, помогающие обходить производителей из России - РИА Новости, 26.05.2025
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18:21 26.05.2025 (обновлено: 18:32 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/lazeyki-2019177834.html
Путин поручил закрыть лазейки, помогающие обходить производителей из России
Путин поручил закрыть лазейки, помогающие обходить производителей из России - РИА Новости, 26.05.2025
Путин поручил закрыть лазейки, помогающие обходить производителей из России
Президент РФ Владимир Путин поручил закрыть лазейки, которые позволяют при закупках обходить производителей из России и отметил, что это важно для становления... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T18:21:00+03:00
2025-05-26T18:32:00+03:00
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил закрыть лазейки, которые позволяют при закупках обходить производителей из России и отметил, что это важно для становления национальной промышленности, иначе "ни фига так своего не будет"."Если есть лазейки, которые позволяют обойти российского национального производителя, надо их закрыть. Надо их закрыть. Даже если чуть-чуть подороже будет. Это государство должно заплатить на первом этапе за становление национальной промышленности, отраслей", - сказал Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов России.При этом, президент отметил, что такой подход не означает поощрение демпинга в бизнесе."Но это не значит, что мы демпинг должны поощрять. Понимаете, он может и никогда не сравняется с тем, как демпингуются там некоторые товары, которые на наш рынок приходят. Надо это учесть и вычистить, вычистить это. А как же, у нас не будет нифига так своего", - добавил Путин.
https://ria.ru/20250526/pomosch-2019167995.html
https://ria.ru/20250526/putin-2019169577.html
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин поручил закрыть лазейки, помогающие обходить производителей из России

Путин назвал важным закрытие лазеек, позволяющих обходить производителей из РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил закрыть лазейки, которые позволяют при закупках обходить производителей из России и отметил, что это важно для становления национальной промышленности, иначе "ни фига так своего не будет".
"Если есть лазейки, которые позволяют обойти российского национального производителя, надо их закрыть. Надо их закрыть. Даже если чуть-чуть подороже будет. Это государство должно заплатить на первом этапе за становление национальной промышленности, отраслей", - сказал Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов России.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Путин заявил о важности помощи производителям в значимых направлениях
Вчера, 17:49
При этом, президент отметил, что такой подход не означает поощрение демпинга в бизнесе.
"Но это не значит, что мы демпинг должны поощрять. Понимаете, он может и никогда не сравняется с тем, как демпингуются там некоторые товары, которые на наш рынок приходят. Надо это учесть и вычистить, вычистить это. А как же, у нас не будет нифига так своего", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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