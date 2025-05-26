https://ria.ru/20250526/lazeyki-2019177834.html

Путин поручил закрыть лазейки, помогающие обходить производителей из России

Путин поручил закрыть лазейки, помогающие обходить производителей из России - РИА Новости, 26.05.2025

Путин поручил закрыть лазейки, помогающие обходить производителей из России

Президент РФ Владимир Путин поручил закрыть лазейки, которые позволяют при закупках обходить производителей из России и отметил, что это важно для становления... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T18:21:00+03:00

2025-05-26T18:21:00+03:00

2025-05-26T18:32:00+03:00

россия

экономика

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019171824_0:16:3220:1827_1920x0_80_0_0_c933b50e17ecdf711a879b7d2743804d.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил закрыть лазейки, которые позволяют при закупках обходить производителей из России и отметил, что это важно для становления национальной промышленности, иначе "ни фига так своего не будет"."Если есть лазейки, которые позволяют обойти российского национального производителя, надо их закрыть. Надо их закрыть. Даже если чуть-чуть подороже будет. Это государство должно заплатить на первом этапе за становление национальной промышленности, отраслей", - сказал Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов России.При этом, президент отметил, что такой подход не означает поощрение демпинга в бизнесе."Но это не значит, что мы демпинг должны поощрять. Понимаете, он может и никогда не сравняется с тем, как демпингуются там некоторые товары, которые на наш рынок приходят. Надо это учесть и вычистить, вычистить это. А как же, у нас не будет нифига так своего", - добавил Путин.

https://ria.ru/20250526/pomosch-2019167995.html

https://ria.ru/20250526/putin-2019169577.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, владимир путин