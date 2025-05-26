https://ria.ru/20250526/lavrov-2019139824.html

Россия будет помогать Африке в борьбе с терроризмом, заявил Лавров

Россия будет помогать Африке в борьбе с терроризмом, заявил Лавров - РИА Новости, 26.05.2025

Россия будет помогать Африке в борьбе с терроризмом, заявил Лавров

Россия и далее будет оказывать содействие африканским странам в борьбе с терроризмом, укреплении обороноспособности и обеспечении продовольственной и... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T16:18:00+03:00

2025-05-26T16:18:00+03:00

2025-05-26T16:19:00+03:00

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африка

сергей лавров

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия и далее будет оказывать содействие африканским странам в борьбе с терроризмом, укреплении обороноспособности и обеспечении продовольственной и энергетической безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Будем и далее оказывать содействие заинтересованным африканским странам в укреплении их обороноспособности и противодействии терроризму, обеспечении продовольственной и энергетической безопасности" ,- сказал Лавров на приёме по случаю Дня Африки.

https://ria.ru/20250423/rossiya-2012923701.html

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2025

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россия, в мире, африка, сергей лавров