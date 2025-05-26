https://ria.ru/20250526/kurskaya-oblast-2019037547.html

Журналисты из США и Канады незаконно приезжали в Курскую область

Журналисты из США и Канады незаконно приезжали в Курскую область - РИА Новости, 26.05.2025

Журналисты из США и Канады незаконно приезжали в Курскую область

Американский фотограф и канадский блогер незаконно приезжали в Курскую область до ее освобождения от украинских боевиков, выяснило РИА Новости на основе анализа РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T06:05:00+03:00

2025-05-26T06:05:00+03:00

2025-05-26T14:43:00+03:00

россия

курская область

швеция

мария захарова

валерий герасимов

владимир путин

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Американский фотограф и канадский блогер незаконно приезжали в Курскую область до ее освобождения от украинских боевиков, выяснило РИА Новости на основе анализа публикаций в социальных сетях. Брэндон Митчел, канадский волонтер, блогер и наемник, побывал в Судже, откуда публиковал фото и видео в своем блоге в Instagram* с подписью "Из России с любовью" и нецензурным жестом. Он также участвовал в сборах средств для помощи подразделениям, участвовавшим в нападении на Курскую область. Дэвид Гуттенфельдер, американский фотокорреспондент, был в Курской области как журналист с украинской стороны, фотографии публиковал с припиской NYTimes. На них запечатлены разрушенные дома в Судже, техника ВСУ, раненые военнослужащие и тела убитых. Им опубликована серия фотографий якобы российских военных, которые попали в плен в ходе нападения украинских боевиков на Курскую область. До этого Гуттенфельдер побывал в Сумской области и ДНР. Также территорию Курской области незаконно посетили представители шведской волонтерской организации Blagulabilen. Они привозили помощь для боевиков ВСУ — например, автомобили. Они публиковали материалы в соцсетях, в том числе с фото возле разгромленного украинскими боевиками магазина "Пятерочка" в Судже. Источник в силовых структурах подтвердил РИА Новости, что на момент пересечения границы у канадца, американца и волонтеров из Швеции не было российской визы и аккредитации для осуществления журналистской деятельности.Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что каждый случай незаконного проникновения сотрудников СМИ в Курскую область будет рассмотрен отдельно, это касается журналистов всех стран.Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено село Горналь.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250427/zapad-2013735712.html

https://ria.ru/20250411/sudzha-2010823014.html

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курская область

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россия, курская область, швеция, мария захарова, валерий герасимов, владимир путин, facebook