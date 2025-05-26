https://ria.ru/20250526/kurs-2019187363.html

Российский рынок акций упал ниже 2700 пунктов впервые с 9 апреля

Российский рынок акций упал ниже 2700 пунктов впервые с 9 апреля - РИА Новости, 26.05.2025

Российский рынок акций упал ниже 2700 пунктов впервые с 9 апреля

Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника снизился на 2,54%, опустившись на закрытии ниже 2700 пунктов впервые с 9 апреля, следует из... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T18:59:00+03:00

2025-05-26T18:59:00+03:00

2025-05-26T18:59:00+03:00

экономика

московская биржа

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника снизился на 2,54%, опустившись на закрытии ниже 2700 пунктов впервые с 9 апреля, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,54%, до 2 699,84 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,06%, до 1 122,3 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,47%, до 1 067,69 пункта.

https://ria.ru/20250429/rubl-2013870462.html

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2025

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экономика, московская биржа, ситуация с курсами валют и ценами на нефть