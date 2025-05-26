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Российский рынок акций упал ниже 2700 пунктов впервые с 9 апреля
Российский рынок акций упал ниже 2700 пунктов впервые с 9 апреля - РИА Новости, 26.05.2025
Российский рынок акций упал ниже 2700 пунктов впервые с 9 апреля
Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника снизился на 2,54%, опустившись на закрытии ниже 2700 пунктов впервые с 9 апреля, следует из... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T18:59:00+03:00
2025-05-26T18:59:00+03:00
2025-05-26T18:59:00+03:00
экономика
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника снизился на 2,54%, опустившись на закрытии ниже 2700 пунктов впервые с 9 апреля, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,54%, до 2 699,84 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,06%, до 1 122,3 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,47%, до 1 067,69 пункта.
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экономика, московская биржа, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Экономика, Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Российский рынок акций упал ниже 2700 пунктов впервые с 9 апреля
Российский рынок акций закрылся снижением на 2,54%