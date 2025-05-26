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Более 480 товаров производителей получили знак качества "Сделано на Кубани" - РИА Новости, 26.05.2025
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Краснодарский край
 
18:09 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/kuban-2019173983.html
Более 480 товаров производителей получили знак качества "Сделано на Кубани"
Более 480 товаров производителей получили знак качества "Сделано на Кубани" - РИА Новости, 26.05.2025
Более 480 товаров производителей получили знак качества "Сделано на Кубани"
Знак качества "Сделано на Кубани" в этом году получил 481 товар региональных производителей, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T18:09:00+03:00
2025-05-26T18:09:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Знак качества "Сделано на Кубани" в этом году получил 481 товар региональных производителей, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Организатором краевого конкурса в области качества "Сделано на Кубани" выступает департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края. Знак "Сделано на Кубани" разработан в целях повышения качества и популяризации продукции, произведенной на территории региона. "Знак качества – это не просто маркировка, а подтверждение высочайших стандартов. Потребители все чаще выбирают местных производителей, и мы видим, как растет доверие к бренду "Сделано на Кубани". За восемь лет проект стал узнаваем не только в крае, но и далеко за его пределами. Товары с этим знаком можно встретить в федеральных торговых сетях, их заказывают из других регионов России, а некоторые производители благодаря бренду вышли на экспорт. В этом году более 100 независимых экспертов проверили качество продукции, и 481 товар доказал, что достоин знака", – сообщил журналистам Кондратьев, его слова приводит пресс-служба администрации края. Он добавил, что больше половины участников – новые компании: это значит, что стандарты "Сделано на Кубани" становятся ориентиром для все большего числа производителей. Среди победителей – лидеры пищевой и винодельческой промышленности, производители мебели, косметики и промышленного оборудования. На данный момент знаком качества "Сделано на Кубани" отмечено 3018 товаров от 381 производителя региона. Следующий этап конкурса стартует 1 июля 2025 года. Прием заявок продлится до 15 августа, а итоги второго блока подведут в октябре. Торжественное награждение всех победителей состоится в конце года.
https://ria.ru/20250526/kondratev-2019169973.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Более 480 товаров производителей получили знак качества "Сделано на Кубани"

Знак качества "Сделано на Кубани" получил 481 товар региональных производителей

© РИА Новости / POOL/Михаил Метцель | Перейти в медиабанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / POOL/Михаил Метцель
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Знак качества "Сделано на Кубани" в этом году получил 481 товар региональных производителей, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Организатором краевого конкурса в области качества "Сделано на Кубани" выступает департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края. Знак "Сделано на Кубани" разработан в целях повышения качества и популяризации продукции, произведенной на территории региона.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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"Знак качества – это не просто маркировка, а подтверждение высочайших стандартов. Потребители все чаще выбирают местных производителей, и мы видим, как растет доверие к бренду "Сделано на Кубани". За восемь лет проект стал узнаваем не только в крае, но и далеко за его пределами. Товары с этим знаком можно встретить в федеральных торговых сетях, их заказывают из других регионов России, а некоторые производители благодаря бренду вышли на экспорт. В этом году более 100 независимых экспертов проверили качество продукции, и 481 товар доказал, что достоин знака", – сообщил журналистам Кондратьев, его слова приводит пресс-служба администрации края.
Он добавил, что больше половины участников – новые компании: это значит, что стандарты "Сделано на Кубани" становятся ориентиром для все большего числа производителей.
Среди победителей – лидеры пищевой и винодельческой промышленности, производители мебели, косметики и промышленного оборудования. На данный момент знаком качества "Сделано на Кубани" отмечено 3018 товаров от 381 производителя региона.
Следующий этап конкурса стартует 1 июля 2025 года. Прием заявок продлится до 15 августа, а итоги второго блока подведут в октябре. Торжественное награждение всех победителей состоится в конце года.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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