https://ria.ru/20250526/kuban-2019173983.html

Более 480 товаров производителей получили знак качества "Сделано на Кубани"

Более 480 товаров производителей получили знак качества "Сделано на Кубани" - РИА Новости, 26.05.2025

Более 480 товаров производителей получили знак качества "Сделано на Кубани"

Знак качества "Сделано на Кубани" в этом году получил 481 товар региональных производителей, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T18:09:00+03:00

2025-05-26T18:09:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Знак качества "Сделано на Кубани" в этом году получил 481 товар региональных производителей, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Организатором краевого конкурса в области качества "Сделано на Кубани" выступает департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края. Знак "Сделано на Кубани" разработан в целях повышения качества и популяризации продукции, произведенной на территории региона. "Знак качества – это не просто маркировка, а подтверждение высочайших стандартов. Потребители все чаще выбирают местных производителей, и мы видим, как растет доверие к бренду "Сделано на Кубани". За восемь лет проект стал узнаваем не только в крае, но и далеко за его пределами. Товары с этим знаком можно встретить в федеральных торговых сетях, их заказывают из других регионов России, а некоторые производители благодаря бренду вышли на экспорт. В этом году более 100 независимых экспертов проверили качество продукции, и 481 товар доказал, что достоин знака", – сообщил журналистам Кондратьев, его слова приводит пресс-служба администрации края. Он добавил, что больше половины участников – новые компании: это значит, что стандарты "Сделано на Кубани" становятся ориентиром для все большего числа производителей. Среди победителей – лидеры пищевой и винодельческой промышленности, производители мебели, косметики и промышленного оборудования. На данный момент знаком качества "Сделано на Кубани" отмечено 3018 товаров от 381 производителя региона. Следующий этап конкурса стартует 1 июля 2025 года. Прием заявок продлится до 15 августа, а итоги второго блока подведут в октябре. Торжественное награждение всех победителей состоится в конце года.

https://ria.ru/20250526/kondratev-2019169973.html

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