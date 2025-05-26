Пять кошек из городских приютов обрели семью в рамках фестиваля "Лапки"
Пять кошек из "Зоорассвета" и "Зеленограда" обрели семью на фестивале "Лапки"
© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramПять кошек из городских приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград" обрели семью благодаря фестивалю "Лапки"
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Пять кошек из городских приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград" обрели семью благодаря фестивалю "Лапки"
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пять кошек из городских приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград" обрели семью в рамках фестиваля "Лапки", они уже адаптируются к жизни в семье, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Пять кошек из городских приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград" обрели семью благодаря фестивалю "Лапки". Домой уехали Кефирчик, Нори, Эвра, Серж и Мася. Они уже адаптируются к жизни в семье", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 13 городских приютах любящих хозяев ждут ещё более 16 тысяч животных. Все собаки и кошки готовы к жизни в семье: их лечат, прививают, учат доверять людям.
"Посетить приюты можно без предварительной записи каждый день с 13.00 до 17.00, кроме понедельника и пятницы. При себе необходимо иметь паспорт", - добавляется в сообщении.
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