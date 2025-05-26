https://ria.ru/20250526/koshki-2019126836.html

Пять кошек из городских приютов обрели семью в рамках фестиваля "Лапки"

Пять кошек из городских приютов обрели семью в рамках фестиваля "Лапки" - РИА Новости, 26.05.2025

Пять кошек из городских приютов обрели семью в рамках фестиваля "Лапки"

Пять кошек из городских приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград" обрели семью в рамках фестиваля "Лапки", они уже адаптируются к жизни в семье, сообщается в... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T15:41:00+03:00

2025-05-26T15:41:00+03:00

2025-05-26T15:41:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пять кошек из городских приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград" обрели семью в рамках фестиваля "Лапки", они уже адаптируются к жизни в семье, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Пять кошек из городских приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград" обрели семью благодаря фестивалю "Лапки". Домой уехали Кефирчик, Нори, Эвра, Серж и Мася. Они уже адаптируются к жизни в семье", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 13 городских приютах любящих хозяев ждут ещё более 16 тысяч животных. Все собаки и кошки готовы к жизни в семье: их лечат, прививают, учат доверять людям. "Посетить приюты можно без предварительной записи каждый день с 13.00 до 17.00, кроме понедельника и пятницы. При себе необходимо иметь паспорт", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250116/terer-1993971158.html

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