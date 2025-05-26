Рейтинг@Mail.ru
Пять кошек из городских приютов обрели семью в рамках фестиваля "Лапки" - РИА Новости, 26.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
15:41 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/koshki-2019126836.html
Пять кошек из городских приютов обрели семью в рамках фестиваля "Лапки"
Пять кошек из городских приютов обрели семью в рамках фестиваля "Лапки" - РИА Новости, 26.05.2025
Пять кошек из городских приютов обрели семью в рамках фестиваля "Лапки"
Пять кошек из городских приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград" обрели семью в рамках фестиваля "Лапки", они уже адаптируются к жизни в семье, сообщается в... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T15:41:00+03:00
2025-05-26T15:41:00+03:00
хорошие новости
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019125199_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0cf18aa43d1c3f54af59307222d06415.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пять кошек из городских приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград" обрели семью в рамках фестиваля "Лапки", они уже адаптируются к жизни в семье, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Пять кошек из городских приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград" обрели семью благодаря фестивалю "Лапки". Домой уехали Кефирчик, Нори, Эвра, Серж и Мася. Они уже адаптируются к жизни в семье", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 13 городских приютах любящих хозяев ждут ещё более 16 тысяч животных. Все собаки и кошки готовы к жизни в семье: их лечат, прививают, учат доверять людям. "Посетить приюты можно без предварительной записи каждый день с 13.00 до 17.00, кроме понедельника и пятницы. При себе необходимо иметь паспорт", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250116/terer-1993971158.html
https://ria.ru/20250523/lvenok-2018636339.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019125199_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_52acca85367d04ae8f89a7ffb993ba3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва
Хорошие новости, Общество, Москва
Пять кошек из городских приютов обрели семью в рамках фестиваля "Лапки"

Пять кошек из "Зоорассвета" и "Зеленограда" обрели семью на фестивале "Лапки"

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramПять кошек из городских приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград" обрели семью благодаря фестивалю "Лапки"
Пять кошек из городских приютов Зоорассвет и Зеленоград обрели семью благодаря фестивалю Лапки - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Пять кошек из городских приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград" обрели семью благодаря фестивалю "Лапки"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пять кошек из городских приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград" обрели семью в рамках фестиваля "Лапки", они уже адаптируются к жизни в семье, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Пять кошек из городских приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград" обрели семью благодаря фестивалю "Лапки". Домой уехали Кефирчик, Нори, Эвра, Серж и Мася. Они уже адаптируются к жизни в семье", - говорится в сообщении.
Той-терьер, брошенный в электричке Сергиев Посад – Москва - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Той-терьера, брошенного в электричке в Подмосковье, нашли и приютили
16 января, 11:10
Отмечается, что в 13 городских приютах любящих хозяев ждут ещё более 16 тысяч животных. Все собаки и кошки готовы к жизни в семье: их лечат, прививают, учат доверять людям.
"Посетить приюты можно без предварительной записи каждый день с 13.00 до 17.00, кроме понедельника и пятницы. При себе необходимо иметь паспорт", - добавляется в сообщении.
Трехмесячный львенок, найденный на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
На востоке Москвы нашли детеныша азиатского льва
23 мая, 12:58
 
Хорошие новостиОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала