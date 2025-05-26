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ВШЭ оценила потери бюджета из-за нелегальных кормов для животных
ВШЭ оценила потери бюджета из-за нелегальных кормов для животных - РИА Новости, 26.05.2025
ВШЭ оценила потери бюджета из-за нелегальных кормов для животных
Российский бюджет может потерять более 4 миллиардов рублей в этом году из-за нелегального оборота кормов для домашних животных - это на 600 миллионов больше,... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T06:08:00+03:00
2025-05-26T06:08:00+03:00
2025-05-26T06:09:00+03:00
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технологии
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российский бюджет может потерять более 4 миллиардов рублей в этом году из-за нелегального оборота кормов для домашних животных - это на 600 миллионов больше, чем в 2024 году, говорится в исследовании НИУ ВШЭ, его данные есть в распоряжении РИА Новости. "Сценарий, в котором продукция легальных добросовестных производителей могла бы полностью заместить незадекларированную продукцию, принесет бюджету РФ доходы в размере 4,1 миллиарда рублей в 2025 году, что на 600 млн больше 2024 года из-за роста ставки налога на прибыль до 25% и ожидаемого роста общего уровня цен на 7% год к году", - сказано в исследовании. При этом аналитики отметили, что если нелегальная продукция полностью исчезнет с рынка кормов для животных, добросовестные производители увеличат чистую прибыль на 6,7 миллиарда рублей. В исследовании уточняется, что к незадекларированному обороту относится вся продукция, выпуск и ввоз которой не был отражен в налоговых ведомостях – это шире, чем объемы контрафактной продукции. При расчете потенциальных доходов бюджета аналитики учитывали потери по таможенным пошлинам, которые в этом году могут составить 446 миллионов рублей; потери по НДС касательно незадекларированной продукции, оцененные в 1,9 миллиарда рублей; потери по налогу на прибыль производителей, оцененные в 1,6 миллиарда рублей; а также потери налога на прибыль в оптово-розничном звене, которые в 2025 году могут составить 93 миллиона рублей. Как рассказали агентству в Центре развития перспективных технологий (оператор государственной системы маркировки "Честный знак"), сейчас в системе зарегистрированы более 480 производителей. Причем регистрацию оформили более 170 производителей кормов для животных, ранее работавших в тени.
https://ria.ru/20250515/dobavki-2017019442.html
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экономика, технологии, россия, центр развития перспективных технологий
Экономика, Технологии, Россия, Центр развития перспективных технологий
ВШЭ оценила потери бюджета из-за нелегальных кормов для животных
ВШЭ: бюджет потеряет четыре миллиарда рублей из-за нелегальных кормов
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российский бюджет может потерять более 4 миллиардов рублей в этом году из-за нелегального оборота кормов для домашних животных - это на 600 миллионов больше, чем в 2024 году, говорится в исследовании НИУ ВШЭ, его данные есть в распоряжении РИА Новости.
"Сценарий, в котором продукция легальных добросовестных производителей могла бы полностью заместить незадекларированную продукцию, принесет бюджету РФ
доходы в размере 4,1 миллиарда рублей в 2025 году, что на 600 млн больше 2024 года из-за роста ставки налога на прибыль до 25% и ожидаемого роста общего уровня цен на 7% год к году", - сказано в исследовании.
При этом аналитики отметили, что если нелегальная продукция полностью исчезнет с рынка кормов для животных, добросовестные производители увеличат чистую прибыль на 6,7 миллиарда рублей. В исследовании уточняется, что к незадекларированному обороту относится вся продукция, выпуск и ввоз которой не был отражен в налоговых ведомостях – это шире, чем объемы контрафактной продукции.
При расчете потенциальных доходов бюджета аналитики учитывали потери по таможенным пошлинам, которые в этом году могут составить 446 миллионов рублей; потери по НДС касательно незадекларированной продукции, оцененные в 1,9 миллиарда рублей; потери по налогу на прибыль производителей, оцененные в 1,6 миллиарда рублей; а также потери налога на прибыль в оптово-розничном звене, которые в 2025 году могут составить 93 миллиона рублей.
Как рассказали агентству в Центре развития перспективных технологий
(оператор государственной системы маркировки "Честный знак"), сейчас в системе зарегистрированы более 480 производителей. Причем регистрацию оформили более 170 производителей кормов для животных, ранее работавших в тени.