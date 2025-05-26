Кандидат в президенты Южной Кореи пообещал восстановить связь с КНДР
Кандидат в президенты Южной Кореи Ли Чжэ Мён пообещал восстановить связь с КНДР
© AP Photo / Lee Jin-manЛи Чжэ Мён
© AP Photo / Lee Jin-man
Ли Чжэ Мён. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 26 мая - РИА Новости. Кандидат в президенты Южной Кореи от демократов Ли Чжэ Мён пообещал продвигать восстановление каналов связи с КНДР, межкорейское сотрудничество для активизации корейской экономики, говорится в заявлении политика.
"Для активизации экономики и стабилизации жизни необходимо устранить "корейский риск". Мы восстановим каналы межкорейской связи, включая военную горячую линию, добьёмся взаимного прекращения провокационных действий и стабильного управления ситуацией. Будем продвигать взаимовыгодный межкорейский диалог и сотрудничество, с которым согласен народ", - написал политик в своем предвыборном заявлении по теме дипломатии и безопасности, опубликованном в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Ли Чжэ Мён отметил, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова давно приостановлен, а ядерно-ракетный потенциал КНДР с каждым днём усиливается.
"Больше нельзя оставаться бездействующими. Для реального прогресса в деле мира и решения ядерной проблемы на Корейском полуострове мы будем тесно сотрудничать с союзником США и добиваться многоуровневого взаимодействия с международным сообществом", - заявил он.
Особое внимание Ли Чжэ Мён предлагает уделить гуманитарной помощи и институциональным мерам для разделённых семей, похищенных лиц, пленных, перебежчиков. Он также пообещал прилагать усилия для "реального улучшения прав человека" в КНДР.
"Политика в отношении Севера не должна становиться политическим инструментом. Она должна быть направлена исключительно на мир и объединение", - подытожил политик, пообещав создавать ее вместе с народом посредством общественного диалога.
Ранее в 2013, 2016 и 2020 годах КНДР уже односторонне прерывала связь с Югом, но потом каналы общения восстанавливались. Последний раз полномасштабное восстановление было объявлено 27 июля 2021 года в результате обмена личными письмами между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном для всех межкорейских коммуникационных каналов, включая военные линии и канал связи в совместном офисе связи в приграничном пункте Пханмунджом, прямую линию связи между лидерами.
Но восстановление линий связи оказалось временным. Уже в августе 2021 года КНДР краткосрочно прекратила коммуникации в знак протеста против совместных военных учений Южной Кореи и США. Позже, 4 октября 2021 года, линии связи были восстановлены, но в апреле 2023 года Пхеньян снова прекратил отвечать на звонки, и с тех пор связь не поддерживается.
Южная Корея поддерживает каналы в рабочем состоянии, но контакты так и не возобновились. А в начале 2024 года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о прекращении политики мирного объединения с Югом.
В октябре 2024 года КНДР официально изменила свою конституцию, закрепив в ней статус Южной Кореи как "враждебного государства". Кроме того, были уничтожены дороги и железнодорожные пути, соединявшие две страны, что символизировало полный разрыв межкорейских связей.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Южная Корея возмутилась отправкой войск КНДР в Россию
28 апреля, 09:34