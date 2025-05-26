https://ria.ru/20250526/kontakty-2019085835.html

Контакты по линии специальных служб России и США есть, заявил Песков

Контакты по линии специальных служб России и США есть, заявил Песков - РИА Новости, 26.05.2025

Контакты по линии специальных служб России и США есть, заявил Песков

Контакты по линии специальных служб России и США есть, но говорить о масштабном сотрудничестве по аспектам обеспечения безопасности пока не приходится, заявил... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T12:40:00+03:00

2025-05-26T12:40:00+03:00

2025-05-26T12:40:00+03:00

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Контакты по линии специальных служб России и США есть, но говорить о масштабном сотрудничестве по аспектам обеспечения безопасности пока не приходится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Контакты по линии специальных служб (РФ и США - ред.) имеются. Вместе с тем говорить о каком-то масштабном сотрудничестве по самым разным аспектам обеспечения безопасности пока не приходится", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250526/rossiya-2019047821.html

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2025

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сша, дмитрий песков, россия, в мире