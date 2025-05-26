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Константинов назвал создание государства Украина колоссальной ошибкой - РИА Новости, 26.05.2025
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06:35 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/konstantinov-2019038971.html
Константинов назвал создание государства Украина колоссальной ошибкой
Константинов назвал создание государства Украина колоссальной ошибкой - РИА Новости, 26.05.2025
Константинов назвал создание государства Украина колоссальной ошибкой
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал создание государства Украина колоссальной ошибкой, так как этим воспользовались западные элиты для... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T06:35:00+03:00
2025-05-26T06:35:00+03:00
украина
россия
брюссель
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал создание государства Украина колоссальной ошибкой, так как этим воспользовались западные элиты для реализации своих антироссийских планов. "Изначальная проблема и колоссальная ошибка — это создание самой Украины и попытки дать ей государственность. Имея границы с Россией и Европой, она становится лакомым куском для всех западных элит, чтобы через нее устраивать попытки уничтожения России. Россия им не просто ненавистна", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, Россия нужна европейцам как образ врага для решения своих внутренних проблем и мобилизации своего общества. "Они используют нас как пугало. И это работает веками. Вот и теперь евробюрократия стремится объединить Евросоюз, централизовать его, выкачать из европейцев деньги на оружие и так далее. И для всего этого им необходим образ врага", - сказал Константинов. По его словам, Украина для Запада стала инструментом, с помощью которого удобно провоцировать Россию. "Если бы ее не было, Брюссель должен был бы ее выдумать. Но даже этого не потребовалось - мы сами с этим справились", - сказал глава парламента.
https://ria.ru/20250525/krym-2018973113.html
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украина, россия, брюссель, владимир константинов
Украина, Россия, Брюссель, Владимир Константинов
Константинов назвал создание государства Украина колоссальной ошибкой

Константинов: создание государства Украина является колоссальной ошибкой

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал создание государства Украина колоссальной ошибкой, так как этим воспользовались западные элиты для реализации своих антироссийских планов.
"Изначальная проблема и колоссальная ошибка — это создание самой Украины и попытки дать ей государственность. Имея границы с Россией и Европой, она становится лакомым куском для всех западных элит, чтобы через нее устраивать попытки уничтожения России. Россия им не просто ненавистна", - сказал Константинов РИА Новости.
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Константинов высказался об антироссийских санкциях
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По его словам, Россия нужна европейцам как образ врага для решения своих внутренних проблем и мобилизации своего общества.
"Они используют нас как пугало. И это работает веками. Вот и теперь евробюрократия стремится объединить Евросоюз, централизовать его, выкачать из европейцев деньги на оружие и так далее. И для всего этого им необходим образ врага", - сказал Константинов.
По его словам, Украина для Запада стала инструментом, с помощью которого удобно провоцировать Россию.
"Если бы ее не было, Брюссель должен был бы ее выдумать. Но даже этого не потребовалось - мы сами с этим справились", - сказал глава парламента.
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УкраинаРоссияБрюссельВладимир Константинов
 
 
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