https://ria.ru/20250526/konner-2018703808.html

Кокаин, оргии и второй шанс от Трампа: стремительное падение Мисс США

Кокаин, оргии и второй шанс от Трампа: стремительное падение Мисс США - РИА Новости, 26.05.2025

Кокаин, оргии и второй шанс от Трампа: стремительное падение Мисс США

Представьте: вчера вы — королева красоты, гордость страны и воплощение американской мечты, а сегодня — наркоманка, пойманная с кокаином, которую газеты... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T18:43:00+03:00

2025-05-26T18:43:00+03:00

2025-05-26T18:43:00+03:00

шоубиз

сша

кентукки

дональд трамп

нью-йорк (город)

trump organization

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Представьте: вчера вы — королева красоты, гордость страны и воплощение американской мечты, а сегодня — наркоманка, пойманная с кокаином, которую газеты презрительно окрестили "Mess USA". Как могла девушка из крошечного городка в Кентукки оказаться на вершине славы, а затем рухнуть так стремительно? И почему Дональд Трамп пошел против системы, отказавшись лишить ее короны?От провинциалки до королевыТара Элизабет Коннер родилась 18 декабря 1985 года в Далласе, но все ее детство прошло в маленьком городке Рассел-Спрингс (Кентукки), где жили всего 2000 человек — и все знали друг друга. Внешне благополучный ребенок скрывал темные тайны.Мало кто знал, что в 12 лет девочка пережила сексуальное насилие от родственника — факт, о котором она рассказала только годы спустя. Развод родителей и смерть любимого деда, случившиеся когда Таре было 14 лет, стали поворотным моментом в ее судьбе. "Я кричала о помощи, но никто не слышал", — призналась она позже в интервью.Алкоголь и наркотики вошли в ее жизнь именно тогда — в 14 лет. Тара вела двойную жизнь: прилежная ученица для учителей и родителей, "дикая" тусовщица среди "плохих ребят" после уроков. Мать не верила в серьезность проблем, списывая все на подростковый бунт.Головокружительный взлетПриродная красота и харизма открыли Таре дорогу в мир конкурсов. Стройная блондинка с ослепительной улыбкой легко покоряла жюри и публику. Первую победу она одержала в 16 лет, став Мисс-подросток Кентукки. За ней последовали другие титулы, и в 2005 году она была коронована как Мисс Кентукки.Судьбоносное событие произошло 21 апреля 2006 года в Балтиморе, когда 20-летняя Тара Коннер обошла 50 конкуренток и завоевала титул Мисс США. Она стала первой представительницей Кентукки, удостоенной этой чести. Позже на конкурсе Мисс Вселенная она заняла 4-е место.Жизнь после победы превратилась в сказку. Роскошная квартира в Нью-Йорке от Trump Organization, личный стилист, водитель, съемки для модных журналов, телешоу и благотворительные мероприятия. Тара купалась в лучах славы.Королева под кайфомТо, что публика видела как сказку, для самой Тары становилось кошмаром. Шокирующее признание сделала она годы спустя: даже во время коронации на Мисс США она была под воздействием наркоты. За фасадом профессиональной улыбки скрывалась девушка, стремительно теряющая себя. Наркотики и алкоголь стали ее "способом жизни". Пока днем она блистала на мероприятиях и очаровывала публику, ночами превращалась в совершенно другого человека.Роскошная квартира Трампа, где она проживала вместе с моделями Кэти Блэр и Зулейкой Риверой, по слухам, стала местом скандальных вечеринок. Скандал, потрясший АмерикуГром грянул 14 декабря 2006 года, когда в интернете появился материал о непристойном поведении Мисс США в барах Нью-Йорка. Ей было всего 20 лет, а употреблять алкоголь в США разрешено с 21 года. Позже New York Daily News сообщила о положительном тесте на тяжелые наркотики.Слухи множились как снежный ком. Якобы Тара тайком приводила мужчин в квартиру, предоставленную организаторами конкурса, устраивала там оргии, вела себя непристойно в публичных местах. "Она действительно девушка из маленького города. Она просто сошла с ума, когда приехала в город", — цитировали СМИ анонимного "ветерана ночной жизни Нью-Йорка".Таблоиды прозвали ее "Mess USA" (mess в переводе с английского — беспорядок, бардак, нечто хаотичное и запущенное) вместо Miss USA. Казалось, карьера Тары закончена. Все ждали, что она станет первой с 1957 года Мисс США, лишенной короны за недостойное поведение.Неожиданный второй шансРазвязка наступила 19 декабря 2006 года, на следующий день после 21-летия Тары. Дональд Трамп, совладелец конкурса Мисс США, собрал пресс-конференцию. Все ожидали объявления о лишении титула, но произошло неожиданное."Я всегда верил во вторые шансы", — заявил Трамп, сославшись на смерть своего брата от алкоголизма. Вместо позорного изгнания Тара получила шанс на реабилитацию. Ее отправили в Caron Treatment Centers в Пенсильвании для лечения от зависимостей.На пресс-конференции рыдающая Тара отказалась комментировать обвинения в употреблении наркотиков, но признала, что "совершала серьезные ошибки". Решение Трампа вызвало бурю противоречивых реакций и даже привело к его публичной перепалке с телеведущей Рози О'Доннелл.Путь наверх из бездныТридцать один день провела Тара в реабилитационном центре, борясь с зависимостью от алкоголя, опиоидов и антидепрессантов. После рехаба Тара вернулась к обязанностям Мисс США, сохранив корону — случай, беспрецедентный для конкурса. Возвращение в Нью-Йорк после реабилитации было непростым: Тара находилась под постоянным надзором "пажеского сопровождающего", пока не передала корону следующей Мисс в апреле 2007 года.Жизнь после конкурса была тоже непростой. Некогда блистательная королева красоты работала официанткой и продавала машины, чтобы сводить концы с концами. "Я думала, после Мисс США все будет легко, но жизнь ударила", — признавалась она.Феникс из пеплаНа протяжении 18 лет — с 2007 года, — Тара Коннер остается "чистой", без алкоголя и наркотиков. Из скандальной "Mess USA" она превратилась в уважаемого адвоката трезвости, выступает в школах, на телевидении и мероприятиях, рассказывая свою историю.Внешне Тара изменилась до неузнаваемости: из блондинки с длинными волосами превратилась в татуированную брюнетку. "Мне плевать, что обо мне думают", — заявляет она.Карьера экс-мисс тоже претерпела метаморфозы. Она снималась в различных шоу, работала моделью и певицей, выступила с TED Talk в 2017 году. В том же году она написала эссе для USA Today, поблагодарив Трампа за спасение ее жизни.Личная жизнь бывшей Мисс США тоже наконец обрела стабильность. С 11 ноября 2018 года Тара замужем за Эли Джеймсом, специалистом в сфере медиа. Пара прошла через настоящие испытания: по признанию Тары, они потратили около $50,000 на процедуры ЭКО, чтобы завести ребенка.В свои 39 лет Тара не боится говорить о прошлом, но не живет в нем. "Я научилась любить себя, даже с моими шрамами. На дне я узнала, что свет все еще есть. Нужно просто решиться его искать. Жизнь дала мне второй шанс, и я цепляюсь за него каждый день", — говорит она сегодня. История Коннер доказывает: падение с высоты может стать не концом, а началом настоящей победы над своими демонами — победы гораздо более значимой, чем любая корона.

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сша, кентукки, дональд трамп, нью-йорк (город), trump organization