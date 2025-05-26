https://ria.ru/20250526/kompanii-2019153081.html

Путин рассказал об отличиях компаний из США от европейских

Путин рассказал об отличиях компаний из США от европейских - РИА Новости, 26.05.2025

Путин рассказал об отличиях компаний из США от европейских

Компании из США не остановили поставки и продолжили обслуживание медоборудования в России, в отличие от европейцев, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T17:01:00+03:00

2025-05-26T17:01:00+03:00

2025-05-26T17:04:00+03:00

сша

россия

владимир путин

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Компании из США не остановили поставки и продолжили обслуживание медоборудования в России, в отличие от европейцев, заявил президент РФ Владимир Путин.В понедельник, 26 мая, отмечается День российского предпринимательства."Кстати говоря, американские компании поставляли, обслуживали (медицинское оборудование - ред.) все эти годы без всяких сбоев, а европейские - многие соскочили", - сказал глава государства на встрече с представителями деловых кругов России.

https://ria.ru/20250526/putin-2019148992.html

сша

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, владимир путин, экономика, санкции в отношении россии