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Путин рассказал об отличиях компаний из США от европейских - РИА Новости, 26.05.2025
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17:01 26.05.2025 (обновлено: 17:04 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/kompanii-2019153081.html
Путин рассказал об отличиях компаний из США от европейских
Путин рассказал об отличиях компаний из США от европейских - РИА Новости, 26.05.2025
Путин рассказал об отличиях компаний из США от европейских
Компании из США не остановили поставки и продолжили обслуживание медоборудования в России, в отличие от европейцев, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T17:01:00+03:00
2025-05-26T17:04:00+03:00
сша
россия
владимир путин
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Компании из США не остановили поставки и продолжили обслуживание медоборудования в России, в отличие от европейцев, заявил президент РФ Владимир Путин.В понедельник, 26 мая, отмечается День российского предпринимательства."Кстати говоря, американские компании поставляли, обслуживали (медицинское оборудование - ред.) все эти годы без всяких сбоев, а европейские - многие соскочили", - сказал глава государства на встрече с представителями деловых кругов России.
https://ria.ru/20250526/putin-2019148992.html
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сша, россия, владимир путин, экономика, санкции в отношении россии
США, Россия, Владимир Путин, Экономика, Санкции в отношении России
Путин рассказал об отличиях компаний из США от европейских

Путин: американские компании не остановили поставки медоборудования в РФ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Компании из США не остановили поставки и продолжили обслуживание медоборудования в России, в отличие от европейцев, заявил президент РФ Владимир Путин.
В понедельник, 26 мая, отмечается День российского предпринимательства.
"Кстати говоря, американские компании поставляли, обслуживали (медицинское оборудование - ред.) все эти годы без всяких сбоев, а европейские - многие соскочили", - сказал глава государства на встрече с представителями деловых кругов России.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов. 26 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Путин назвал причину ухода западных компаний из России
Вчера, 16:48
 
СШАРоссияВладимир ПутинЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
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