https://ria.ru/20250526/kompanii-2019153081.html
Путин рассказал об отличиях компаний из США от европейских
Путин рассказал об отличиях компаний из США от европейских - РИА Новости, 26.05.2025
Путин рассказал об отличиях компаний из США от европейских
Компании из США не остановили поставки и продолжили обслуживание медоборудования в России, в отличие от европейцев, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T17:01:00+03:00
2025-05-26T17:01:00+03:00
2025-05-26T17:04:00+03:00
сша
россия
владимир путин
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Компании из США не остановили поставки и продолжили обслуживание медоборудования в России, в отличие от европейцев, заявил президент РФ Владимир Путин.В понедельник, 26 мая, отмечается День российского предпринимательства."Кстати говоря, американские компании поставляли, обслуживали (медицинское оборудование - ред.) все эти годы без всяких сбоев, а европейские - многие соскочили", - сказал глава государства на встрече с представителями деловых кругов России.
https://ria.ru/20250526/putin-2019148992.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, владимир путин, экономика, санкции в отношении россии
США, Россия, Владимир Путин, Экономика, Санкции в отношении России
Путин рассказал об отличиях компаний из США от европейских
Путин: американские компании не остановили поставки медоборудования в РФ