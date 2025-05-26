https://ria.ru/20250526/komandiry-2019078898.html

СК установил трех командиров ВСУ, причастных к ракетному обстрелу Льгова

СК установил трех командиров ВСУ, причастных к ракетному обстрелу Льгова - РИА Новости, 26.05.2025

СК установил трех командиров ВСУ, причастных к ракетному обстрелу Льгова

Следователи установили личности трех командиров ВСУ, причастных к удару по курскому Льгову, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T12:15:00+03:00

2025-05-26T12:15:00+03:00

2025-05-26T15:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

курская область

льгов

светлана петренко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Следователи установили личности трех командиров ВСУ, причастных к удару по курскому Льгову, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко."Установлены командиры Вооруженных сил Украины, причастные к ракетному обстрелу города Льгова Курской области. В ходе расследования уголовного дела о ракетной атаке 22 мая на город Льгов Льговского района Курской области военными следователями во взаимодействии с ФСБ получены данные о причастности к преступлению командира 19-й отдельной ракетной бригады "Святая Варвара" ВСУ Ростислава Карпуши, а также подчиненных ему командиров дивизионов Вадима Смирнова и Владимира Керсана", — сказала она.По данным СК, под их командованием украинские военные выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по объектам гражданской инфраструктуры Льгова, в результате:Карпушу, Смирнова и Керсана подозревают в совершении теракта."Ранее военными следователями установлена причастность Карпуши к ракетному удару 1 февраля текущего года по зданию школы-интерната, расположенной в городе Суджа Суджанского района Курской области", — добавила Петренко.Следователи установят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям причастных к преступлению. Принимаются меры, чтобы установить местонахождение Карпуши, Смирнова и Керсана.После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. В регионе действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

льгов

льговский район

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Удар по курскому Льгову мог быть нанесен из РСЗО HIMARS Удар по курскому Льгову мог быть нанесен из РСЗО HIMARS, сообщили РИА Новости в военном следствии СК. 2025-05-26T12:15 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, курская область, льгов, светлана петренко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, льговский район