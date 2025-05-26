Рейтинг@Mail.ru
СК установил трех командиров ВСУ, причастных к ракетному обстрелу Льгова - РИА Новости, 26.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 26.05.2025 (обновлено: 15:17 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/komandiry-2019078898.html
СК установил трех командиров ВСУ, причастных к ракетному обстрелу Льгова
СК установил трех командиров ВСУ, причастных к ракетному обстрелу Льгова - РИА Новости, 26.05.2025
СК установил трех командиров ВСУ, причастных к ракетному обстрелу Льгова
Следователи установили личности трех командиров ВСУ, причастных к удару по курскому Льгову, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:15:00+03:00
2025-05-26T15:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
курская область
льгов
светлана петренко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018583541_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d913ad53bc9576a3f6202d46df033dff.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Следователи установили личности трех командиров ВСУ, причастных к удару по курскому Льгову, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко."Установлены командиры Вооруженных сил Украины, причастные к ракетному обстрелу города Льгова Курской области. В ходе расследования уголовного дела о ракетной атаке 22 мая на город Льгов Льговского района Курской области военными следователями во взаимодействии с ФСБ получены данные о причастности к преступлению командира 19-й отдельной ракетной бригады "Святая Варвара" ВСУ Ростислава Карпуши, а также подчиненных ему командиров дивизионов Вадима Смирнова и Владимира Керсана", — сказала она.По данным СК, под их командованием украинские военные выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по объектам гражданской инфраструктуры Льгова, в результате:Карпушу, Смирнова и Керсана подозревают в совершении теракта."Ранее военными следователями установлена причастность Карпуши к ракетному удару 1 февраля текущего года по зданию школы-интерната, расположенной в городе Суджа Суджанского района Курской области", — добавила Петренко.Следователи установят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям причастных к преступлению. Принимаются меры, чтобы установить местонахождение Карпуши, Смирнова и Керсана.После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. В регионе действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
льгов
льговский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Удар по курскому Льгову мог быть нанесен из РСЗО HIMARS
Удар по курскому Льгову мог быть нанесен из РСЗО HIMARS, сообщили РИА Новости в военном следствии СК.
2025-05-26T12:15
true
PT1M04S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018583541_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d809536d00dfead20ea99825a4b68087.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, курская область, льгов, светлана петренко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, льговский район
Специальная военная операция на Украине, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Курская область, Льгов, Светлана Петренко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Льговский район
СК установил трех командиров ВСУ, причастных к ракетному обстрелу Льгова

СК РФ установил трех командиров ВСУ, причастных к ракетному обстрелу Льгова

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Следователи установили личности трех командиров ВСУ, причастных к удару по курскому Льгову, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
"Установлены командиры Вооруженных сил Украины, причастные к ракетному обстрелу города Льгова Курской области. В ходе расследования уголовного дела о ракетной атаке 22 мая на город Льгов Льговского района Курской области военными следователями во взаимодействии с ФСБ получены данные о причастности к преступлению командира 19-й отдельной ракетной бригады "Святая Варвара" ВСУ Ростислава Карпуши, а также подчиненных ему командиров дивизионов Вадима Смирнова и Владимира Керсана", — сказала она.
© Александр Хинштейн/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ по Льгову Курской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ по Льгову Курской области - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Александр Хинштейн/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ по Льгову Курской области. Архивное фото
По данным СК, под их командованием украинские военные выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по объектам гражданской инфраструктуры Льгова, в результате:
  • пострадали 16 мирных жителей, включая двоих детей 13 и 16 лет;
  • оказались повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры;
  • нанесен ущерб 20 автомобилям, принадлежащим горожанам.
Карпушу, Смирнова и Керсана подозревают в совершении теракта.
© Александр Хинштейн/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ по Льгову Курской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ по Льгову Курской области - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Александр Хинштейн/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ по Льгову Курской области. Архивное фото
"Ранее военными следователями установлена причастность Карпуши к ракетному удару 1 февраля текущего года по зданию школы-интерната, расположенной в городе Суджа Суджанского района Курской области", — добавила Петренко.
Следователи установят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям причастных к преступлению. Принимаются меры, чтобы установить местонахождение Карпуши, Смирнова и Керсана.
После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. В регионе действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныКурская областьЛьговСветлана ПетренкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияЛьговский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала