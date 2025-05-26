СК установил трех командиров ВСУ, причастных к ракетному обстрелу Льгова
СК РФ установил трех командиров ВСУ, причастных к ракетному обстрелу Льгова
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Следователи установили личности трех командиров ВСУ, причастных к удару по курскому Льгову, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
"Установлены командиры Вооруженных сил Украины, причастные к ракетному обстрелу города Льгова Курской области. В ходе расследования уголовного дела о ракетной атаке 22 мая на город Льгов Льговского района Курской области военными следователями во взаимодействии с ФСБ получены данные о причастности к преступлению командира 19-й отдельной ракетной бригады "Святая Варвара" ВСУ Ростислава Карпуши, а также подчиненных ему командиров дивизионов Вадима Смирнова и Владимира Керсана", — сказала она.
Последствия обстрела со стороны ВСУ по Льгову Курской области. Архивное фото
По данным СК, под их командованием украинские военные выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по объектам гражданской инфраструктуры Льгова, в результате:
- пострадали 16 мирных жителей, включая двоих детей 13 и 16 лет;
- оказались повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры;
- нанесен ущерб 20 автомобилям, принадлежащим горожанам.
Карпушу, Смирнова и Керсана подозревают в совершении теракта.
Последствия обстрела со стороны ВСУ по Льгову Курской области. Архивное фото
"Ранее военными следователями установлена причастность Карпуши к ракетному удару 1 февраля текущего года по зданию школы-интерната, расположенной в городе Суджа Суджанского района Курской области", — добавила Петренко.
Следователи установят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям причастных к преступлению. Принимаются меры, чтобы установить местонахождение Карпуши, Смирнова и Керсана.
После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. В регионе действует режим контртеррористической операции.
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