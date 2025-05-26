https://ria.ru/20250526/kinoprokat-2019028163.html

Фильм "Соловей против Муромца" возглавил кинопрокат в России

Фильм "Соловей против Муромца" возглавил кинопрокат в России - РИА Новости, 26.05.2025

Фильм "Соловей против Муромца" возглавил кинопрокат в России

Премьера недели, сказочный фильм "Соловей против Муромца" стал лидером кинопроката в России, заработав 56,5 миллионов рублей в РФ и СНГ за минувший уикенд,... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T01:24:00+03:00

2025-05-26T01:24:00+03:00

2025-05-26T01:24:00+03:00

культура

россия

белоруссия

александр петров (актер)

алексей гуськов

виктор добронравов

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730855748_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_ed94fada7d2ca439c1bd9e1cd682a2f2.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Премьера недели, сказочный фильм "Соловей против Муромца" стал лидером кинопроката в России, заработав 56,5 миллионов рублей в РФ и СНГ за минувший уикенд, сообщает портал kinobusiness.com. Однако в странах СНГ без учета России и Белоруссии его опередила другая премьера - ремейк мультфильма "Лило и Стич": фильм заработал 80 миллионов рублей. Третье место заняла ещё одна премьера - новая часть франшизы "Миссия невыполнима: Финальная расплата": в странах СНГ без учета России и Белоруссии киносборы составили 46 миллионов рублей. На четвертое место опустился фильм "Кракен" с Александром Петровым, Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым, собрав за уикенд в прокате 43,8 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает отечественная премьера "Ганзель и Гретель: Миссия "Спящая красавица". Мультфильм заработал в прокате за уикенд 25,7 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250421/kinoprokat-2012428465.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, александр петров (актер), алексей гуськов, виктор добронравов, снг