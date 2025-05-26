https://ria.ru/20250526/kinoprokat-2019028163.html
Фильм "Соловей против Муромца" возглавил кинопрокат в России
Фильм "Соловей против Муромца" возглавил кинопрокат в России - РИА Новости, 26.05.2025
Фильм "Соловей против Муромца" возглавил кинопрокат в России
Премьера недели, сказочный фильм "Соловей против Муромца" стал лидером кинопроката в России, заработав 56,5 миллионов рублей в РФ и СНГ за минувший уикенд,... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T01:24:00+03:00
2025-05-26T01:24:00+03:00
2025-05-26T01:24:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Премьера недели, сказочный фильм "Соловей против Муромца" стал лидером кинопроката в России, заработав 56,5 миллионов рублей в РФ и СНГ за минувший уикенд, сообщает портал kinobusiness.com. Однако в странах СНГ без учета России и Белоруссии его опередила другая премьера - ремейк мультфильма "Лило и Стич": фильм заработал 80 миллионов рублей. Третье место заняла ещё одна премьера - новая часть франшизы "Миссия невыполнима: Финальная расплата": в странах СНГ без учета России и Белоруссии киносборы составили 46 миллионов рублей. На четвертое место опустился фильм "Кракен" с Александром Петровым, Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым, собрав за уикенд в прокате 43,8 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает отечественная премьера "Ганзель и Гретель: Миссия "Спящая красавица". Мультфильм заработал в прокате за уикенд 25,7 миллиона рублей.
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россия, белоруссия, александр петров (актер), алексей гуськов, виктор добронравов, снг
Культура, Россия, Белоруссия, Александр Петров (актер), Алексей Гуськов, Виктор Добронравов, СНГ
Фильм "Соловей против Муромца" возглавил кинопрокат в России
Фильм "Соловей против Муромца" возглавил кинопрокат в России на выходных