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Команды из 27 стран примут участие в IV Международном киберчемпионате по ИБ - РИА Новости, 02.06.2025
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19:15 26.05.2025 (обновлено: 22:01 02.06.2025)
https://ria.ru/20250526/kiberchempionat-2020561243.html
Команды из 27 стран примут участие в IV Международном киберчемпионате по ИБ
Команды из 27 стран примут участие в IV Международном киберчемпионате по ИБ - РИА Новости, 02.06.2025
Команды из 27 стран примут участие в IV Международном киберчемпионате по ИБ
Порядка 117 команд из 27 стран мира примут участие в IV Международном киберчемпионате по информационной безопасности, финал которого пройдет 2 июня в рамках... РИА Новости, 02.06.2025
2025-05-26T19:15:00+03:00
2025-06-02T22:01:00+03:00
экономика
технологии
россия
нижний новгород
снг
лаборатория касперского
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Порядка 117 команд из 27 стран мира примут участие в IV Международном киберчемпионате по информационной безопасности, финал которого пройдет 2 июня в рамках ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в ГК "Солар". "В 2025 году IV Международный киберчемпионат по информационной безопасности расширяет географию и масштаб − организаторы получили более 190 заявок от 600 ИБ-профессионалов. Всего в соревнованиях примут участие 117 команд из 27 стран мира - 44 российских и 73 иностранных", - сообщили в ГК "Солар". Впервые за победу в киберчемпионате также сразятся команды из Мексики, Кубы и Венесуэлы, отметили в компании. "В CTF-турнире с 26 по 28 мая, встретятся лучшие киберзащитники из России, стран СНГ, Африки, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. Всего три команды выйдут в финал, который состоится 2 июня в рамках ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде", - добавили в компании. Там уточнили, что киберсоревнования проходят при поддержке Минцифры РФ. Технологическим партнером в 2025 году стала "Лаборатория Касперского". Участниками состязаний станут специалисты в сфере информационной безопасности, которые обеспечивают киберзащиту крупнейших российских промышленных, горнодобывающих, энергетических компаний и авиалиний, ритейлеров и компаний сегмента электронной торговли, строительного, финансового и телеком-сектора. Также заявки подавали представители госсектора, силовых структур и вузы Центрального, Южного и Дальневосточного федеральных округов. Как отметил замглавы Минцифры Александр Шойтов, в этом году в киберчемпионате примут участие до 500 киберзащитников. Он добавил, что соревнования помогают налаживать связи, а также обмениваться опытом для защиты общества и экономики. "Участники соревнований смогут отработать навыки киберзащиты, которые востребованы в российских и иностранных организациях. Мы создаем в рамках киберчемпионата огромное комьюнити ИБ-специалистов, "заряженных" на победу и обмен опытом, и поддерживаем кибердипломатию с десятками дружественных стран мира", − прокомментировал генеральный директор ГК "Солар" Игорь Ляпунов.
https://ria.ru/20250602/rostekh-2020557548.html
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экономика, технологии, россия, нижний новгород, снг, лаборатория касперского
Экономика, Технологии, Россия, Нижний Новгород, СНГ, Лаборатория Касперского
Команды из 27 стран примут участие в IV Международном киберчемпионате по ИБ

Команды из 27 стран примут участие в киберчемпионате, финал пройдет на ЦИПР-2025

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Порядка 117 команд из 27 стран мира примут участие в IV Международном киберчемпионате по информационной безопасности, финал которого пройдет 2 июня в рамках ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в ГК "Солар".
"В 2025 году IV Международный киберчемпионат по информационной безопасности расширяет географию и масштаб − организаторы получили более 190 заявок от 600 ИБ-профессионалов. Всего в соревнованиях примут участие 117 команд из 27 стран мира - 44 российских и 73 иностранных", - сообщили в ГК "Солар". Впервые за победу в киберчемпионате также сразятся команды из Мексики, Кубы и Венесуэлы, отметили в компании.
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"В CTF-турнире с 26 по 28 мая, встретятся лучшие киберзащитники из России, стран СНГ, Африки, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. Всего три команды выйдут в финал, который состоится 2 июня в рамках ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде", - добавили в компании.
Там уточнили, что киберсоревнования проходят при поддержке Минцифры РФ. Технологическим партнером в 2025 году стала "Лаборатория Касперского".
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Участниками состязаний станут специалисты в сфере информационной безопасности, которые обеспечивают киберзащиту крупнейших российских промышленных, горнодобывающих, энергетических компаний и авиалиний, ритейлеров и компаний сегмента электронной торговли, строительного, финансового и телеком-сектора. Также заявки подавали представители госсектора, силовых структур и вузы Центрального, Южного и Дальневосточного федеральных округов.
Как отметил замглавы Минцифры Александр Шойтов, в этом году в киберчемпионате примут участие до 500 киберзащитников. Он добавил, что соревнования помогают налаживать связи, а также обмениваться опытом для защиты общества и экономики.
"Участники соревнований смогут отработать навыки киберзащиты, которые востребованы в российских и иностранных организациях. Мы создаем в рамках киберчемпионата огромное комьюнити ИБ-специалистов, "заряженных" на победу и обмен опытом, и поддерживаем кибердипломатию с десятками дружественных стран мира", − прокомментировал генеральный директор ГК "Солар" Игорь Ляпунов.
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ЭкономикаТехнологииРоссияНижний НовгородСНГЛаборатория Касперского
 
 
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