https://ria.ru/20250526/khotsenko-2019093680.html
Губернатор Хоценко проконтролировал капитальный ремонт моста в центре Омска
Губернатор Хоценко проконтролировал капитальный ремонт моста в центре Омска - РИА Новости, 26.05.2025
Губернатор Хоценко проконтролировал капитальный ремонт моста в центре Омска
Губернатор Омской области Виталий Хоценко проконтролировал капитальный ремонт моста им. 60-летия ВЛКСМ в Омске, сообщили в пресс-службе правительства и... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T13:22:00+03:00
2025-05-26T13:22:00+03:00
2025-05-26T13:32:00+03:00
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ОМСК, 26 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко проконтролировал капитальный ремонт моста им. 60-летия ВЛКСМ в Омске, сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Омской области. Виталий Хоценко продолжает лично контролировать строительство значимых объектов в регионе. Глава области побывал на территории моста имени 60-летия ВЛКСМ в Омске где продолжается капитальный ремонт. Это один из ключевых объектов транспортной сети города. Он обеспечивает сообщение между правым и левым берегом города-миллионника. "В ходе осмотра объекта Виталий Хоценко особо отметил важность своевременной подготовки к переключению транспортных потоков. Губернатор поручил подрядной организации "СтройТраст" минимизировать неудобства для горожан, подчеркнув необходимость оперативного проведения работ в ночное время. Представители подрядчика сообщили, что планируют применить уже отработанные решения по организации движения и заранее информировать жителей через городские службы и СМИ", – сообщили в пресс-службе. На данный момент движение транспорта организовано по одной стороне моста. Осенью планируется переключение движения на противоположную сторону с завершением асфальтирования до наступления холодов и последующей организацией реверсивного движения. Строители ведут работы по пескоструйной очистке металлоконструкций, нанесению антикоррозийной защиты, демонтажу дорожного покрытия и установке новых инженерных систем. Обустраивается ливневая канализация и локальное очистное сооружение. На площадке работают 120 специалистов. Работы ведутся в две смены строго по утвержденному графику.
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омск, омская область, виталий хоценко
Омская область , Омск, Омская область, Виталий Хоценко
Губернатор Хоценко проконтролировал капитальный ремонт моста в центре Омска
Омский Губернатор Хоценко проконтролировал капремонт моста в центре Омска
ОМСК, 26 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко проконтролировал капитальный ремонт моста им. 60-летия ВЛКСМ в Омске, сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Омской области.
Виталий Хоценко продолжает лично контролировать строительство значимых объектов в регионе. Глава области побывал на территории моста имени 60-летия ВЛКСМ в Омске где продолжается капитальный ремонт. Это один из ключевых объектов транспортной сети города. Он обеспечивает сообщение между правым и левым берегом города-миллионника.
"В ходе осмотра объекта Виталий Хоценко особо отметил важность своевременной подготовки к переключению транспортных потоков. Губернатор поручил подрядной организации "СтройТраст" минимизировать неудобства для горожан, подчеркнув необходимость оперативного проведения работ в ночное время. Представители подрядчика сообщили, что планируют применить уже отработанные решения по организации движения и заранее информировать жителей через городские службы и СМИ", – сообщили в пресс-службе.
На данный момент движение транспорта организовано по одной стороне моста. Осенью планируется переключение движения на противоположную сторону с завершением асфальтирования до наступления холодов и последующей организацией реверсивного движения. Строители ведут работы по пескоструйной очистке металлоконструкций, нанесению антикоррозийной защиты, демонтажу дорожного покрытия и установке новых инженерных систем. Обустраивается ливневая канализация и локальное очистное сооружение. На площадке работают 120 специалистов. Работы ведутся в две смены строго по утвержденному графику.