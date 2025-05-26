https://ria.ru/20250526/kharkov-2019051967.html

"Семь головорезов". Журналист пришел в ужас от происходящего в Харькове

"Семь головорезов". Журналист пришел в ужас от происходящего в Харькове - РИА Новости, 26.05.2025

"Семь головорезов". Журналист пришел в ужас от происходящего в Харькове

Журналист Чей Боуз в соцсети Х резко раскритиковал насильственную мобилизацию в Харькове. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T09:36:00+03:00

2025-05-26T09:36:00+03:00

2025-05-26T10:05:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети Х резко раскритиковал насильственную мобилизацию в Харькове."В Харькове потребовалось семь головорезов Зеленского, чтобы избить человека и утащить его. Европа поворачивается спиной. Для них это "свобода и демократия", — написал он.Под постом журналист разместил видео, на котором видно, как сотрудники военкомата схватили ехавшего на велосипеде мужчину и вместе с ним затолкали в микроавтобус. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин, нередко избивая задержанных.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

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