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"Семь головорезов". Журналист пришел в ужас от происходящего в Харькове - РИА Новости, 26.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:36 26.05.2025 (обновлено: 10:05 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/kharkov-2019051967.html
"Семь головорезов". Журналист пришел в ужас от происходящего в Харькове
"Семь головорезов". Журналист пришел в ужас от происходящего в Харькове - РИА Новости, 26.05.2025
"Семь головорезов". Журналист пришел в ужас от происходящего в Харькове
Журналист Чей Боуз в соцсети Х резко раскритиковал насильственную мобилизацию в Харькове. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T09:36:00+03:00
2025-05-26T10:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьков
чей боуз
владимир зеленский
европа
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети Х резко раскритиковал насильственную мобилизацию в Харькове."В Харькове потребовалось семь головорезов Зеленского, чтобы избить человека и утащить его. Европа поворачивается спиной. Для них это "свобода и демократия", — написал он.Под постом журналист разместил видео, на котором видно, как сотрудники военкомата схватили ехавшего на велосипеде мужчину и вместе с ним затолкали в микроавтобус. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин, нередко избивая задержанных.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
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в мире, украина, харьков, чей боуз, владимир зеленский, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьков, Чей Боуз, Владимир Зеленский, Европа
"Семь головорезов". Журналист пришел в ужас от происходящего в Харькове

Журналист Боуз осудил насильственную мобилизацию в Харькове

Сотрудники ТЦК задержали велосипедиста в Харькове, Украина. Кадр видео из соцсетей
Сотрудники ТЦК задержали велосипедиста в Харькове, Украина. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Сотрудники ТЦК задержали велосипедиста в Харькове, Украина. Кадр видео из соцсетей
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети Х резко раскритиковал насильственную мобилизацию в Харькове.
Харькове потребовалось семь головорезов Зеленского, чтобы избить человека и утащить его. Европа поворачивается спиной. Для них это "свобода и демократия", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Украина получит все, что заслужила
Вчера, 08:00
Под постом журналист разместил видео, на котором видно, как сотрудники военкомата схватили ехавшего на велосипеде мужчину и вместе с ним затолкали в микроавтобус.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин, нередко избивая задержанных.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковЧей БоузВладимир ЗеленскийЕвропа
 
 
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