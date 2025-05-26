https://ria.ru/20250526/khadzh-2019091671.html

ДУМ России организует поездку в хадж участникам СВО

ДУМ России организует поездку в хадж участникам СВО - РИА Новости, 26.05.2025

ДУМ России организует поездку в хадж участникам СВО

Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) проводит масштабную акцию, в рамках которой в этом году более 5 тысяч участников СВО и членов их... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T13:09:00+03:00

2025-05-26T13:09:00+03:00

2025-05-26T13:09:00+03:00

религия

россия

мекка

саудовская аравия

рушан аббясов

сулейман керимов

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) проводит масштабную акцию, в рамках которой в этом году более 5 тысяч участников СВО и членов их семей смогут совершить хадж (обязательное для мусульман паломничества в Мекку и Медину в Саудовской Аравии), сообщил РИА Новости зампред ДУМ РФ по международным делам и хаджу, муфтий Московской области Рушан Аббясов. "Эта инициатива – результат широкой благотворительной поддержки, и в первую очередь направлена на тех, кто проявил мужество и самоотверженность в служении Родине, а также на их близких. Финансирование программы было обеспечено за счёт благотворительной поддержки, предоставленной сенатором Сулейманом Керимовым. Благодаря этому 5 тысяч верующих – участников СВО и членов их семей, – получили возможность совершить паломничество в Мекку и Медину", - рассказал муфтий Рушан Аббясов. По словам религиозного деятеля, в настоящее время идет активный этап отправки паломников, а ДУМ РФ в рамках своей духовной миссии обеспечивает организацию всех этапов поездки, включая подготовку, сопровождение и религиозное наставление верующим. "Часть участников СВО уже находится в Саудовской Аравии, часть готовится к вылету. Это представители практически всех регионов РФ. В ближайшее воскресенье я лично буду провожать в аэропорту очередную группу единоверцев, среди которых военнослужащие, награждённые орденами и медалями за участие в боевых действиях, матери, жены и дети наших погибших ребят", - сказал муфтий Рушан Аббясов.

https://ria.ru/20250522/musulmane-2018552909.html

https://ria.ru/20250515/khadzh-1800471339.html

россия

мекка

саудовская аравия

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россия, мекка, саудовская аравия, рушан аббясов, сулейман керимов