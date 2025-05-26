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"Без разбора": журналист унизил Келлога после гнусных слов о России - РИА Новости, 26.05.2025
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07:17 26.05.2025 (обновлено: 09:05 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/kellog-2019040174.html
"Без разбора": журналист унизил Келлога после гнусных слов о России
"Без разбора": журналист унизил Келлога после гнусных слов о России - РИА Новости, 26.05.2025
"Без разбора": журналист унизил Келлога после гнусных слов о России
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог намерено врет, пытаясь очернить Россию, такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T07:17:00+03:00
2025-05-26T09:05:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог намерено врет, пытаясь очернить Россию, такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."Россия не убивает никого без разбора. Если бы это было "нацелено на мирных жителей", они бы умирали десятками тысяч в неделю. Вы (Келлог — Прим. ред.) и это знаете. Украина намеренно (согласно Amnesty International) размещает свои военные объекты в населенных пунктах", — написал он.Как указал эксперт, Москва закономерно отвечает на постоянные провокации Украины, лишая киевский режим возможности наносить удары по территории России."Вы знаете и то, что людям ничего не угрожает. От этого от вашего откровенно нечестного и лживого поста становится еще больше не по себе", — резюмировал Боуз.Накануне Келлог призвал к немедленному прекращению огня.Минобороны 25 мая сообщило, что российские военные в ночь на воскресенье нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим в числе прочего компоненты ракетного оружия и ударные беспилотники, все цели поражены.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным пунктам и местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250526/memorandum-2019030747.html
https://ria.ru/20250526/ukraina-2019027823.html
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в мире, россия, сша, украина, кит келлог, чей боуз
В мире, Россия, США, Украина, Кит Келлог, Чей Боуз
"Без разбора": журналист унизил Келлога после гнусных слов о России

Журналист Боуз: Келлог намеренно врет, пытаясь очернить Россию

© AP Photo / Susan WalshКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Кит Келлог. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог намерено врет, пытаясь очернить Россию, такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
«
"Россия не убивает никого без разбора. Если бы это было "нацелено на мирных жителей", они бы умирали десятками тысяч в неделю. Вы (Келлог — Прим. ред.) и это знаете. Украина намеренно (согласно Amnesty International) размещает свои военные объекты в населенных пунктах", — написал он.
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Как указал эксперт, Москва закономерно отвечает на постоянные провокации Украины, лишая киевский режим возможности наносить удары по территории России.
"Вы знаете и то, что людям ничего не угрожает. От этого от вашего откровенно нечестного и лживого поста становится еще больше не по себе", — резюмировал Боуз.
Накануне Келлог призвал к немедленному прекращению огня.
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Минобороны 25 мая сообщило, что российские военные в ночь на воскресенье нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим в числе прочего компоненты ракетного оружия и ударные беспилотники, все цели поражены.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным пунктам и местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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