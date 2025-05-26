https://ria.ru/20250526/kellog-2019040174.html

"Без разбора": журналист унизил Келлога после гнусных слов о России

"Без разбора": журналист унизил Келлога после гнусных слов о России - РИА Новости, 26.05.2025

"Без разбора": журналист унизил Келлога после гнусных слов о России

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог намерено врет, пытаясь очернить Россию, такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T07:17:00+03:00

2025-05-26T07:17:00+03:00

2025-05-26T09:05:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог намерено врет, пытаясь очернить Россию, такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."Россия не убивает никого без разбора. Если бы это было "нацелено на мирных жителей", они бы умирали десятками тысяч в неделю. Вы (Келлог — Прим. ред.) и это знаете. Украина намеренно (согласно Amnesty International) размещает свои военные объекты в населенных пунктах", — написал он.Как указал эксперт, Москва закономерно отвечает на постоянные провокации Украины, лишая киевский режим возможности наносить удары по территории России."Вы знаете и то, что людям ничего не угрожает. От этого от вашего откровенно нечестного и лживого поста становится еще больше не по себе", — резюмировал Боуз.Накануне Келлог призвал к немедленному прекращению огня.Минобороны 25 мая сообщило, что российские военные в ночь на воскресенье нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим в числе прочего компоненты ракетного оружия и ударные беспилотники, все цели поражены.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным пунктам и местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250526/memorandum-2019030747.html

https://ria.ru/20250526/ukraina-2019027823.html

https://ria.ru/20250526/tramp-2019029798.html

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