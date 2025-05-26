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В Казани иностранцу предъявили обвинение в убийстве жены
В Казани иностранцу предъявили обвинение в убийстве жены - РИА Новости, 26.05.2025
В Казани иностранцу предъявили обвинение в убийстве жены
Следователи предъявили обвинение в убийстве 49-летнему иностранцу, нанесшему смертельные ножевые ранения 35-летней супруге в Казани, сообщает следственное... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:54:00+03:00
2025-05-26T12:54:00+03:00
2025-05-26T12:54:00+03:00
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КАЗАНЬ, 26 мая - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в убийстве 49-летнему иностранцу, нанесшему смертельные ножевые ранения 35-летней супруге в Казани, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану. По данным МВД по Татарстану, в субботу в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов в Кировском районе Казани обнаружено тело женщины. Полицейские застали подозреваемого в совершении преступления в квартире соседнего дома. Мужчина несколько часов простоял на балконе квартиры, угрожая спрыгнуть, позднее он был задержан. По предварительной информации, во время преступления с погибшей находился трехлетний сын, он был доставлен в медицинское учреждение. Как уточнило следственное управление СК РФ по Татарстану, подозреваемый - гражданин иностранного государства, он нанес супруге смертельные ножевые ранения на почве личных неприязненных отношений. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство". "Следователями 49-летнему иностранцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
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происшествия, жилье, россия, казань, кировский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Россия, Казань, Кировский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Казани иностранцу предъявили обвинение в убийстве жены
В Казани 49-летнему иностранцу предъявили обвинение в убийстве супруги