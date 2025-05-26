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Депутат напомнил об инициативе ЦБ по ограничению выпуска банковских карт
Депутат напомнил об инициативе ЦБ по ограничению выпуска банковских карт - РИА Новости, 26.05.2025
Депутат напомнил об инициативе ЦБ по ограничению выпуска банковских карт
Осенью в России начнут действовать ограничения на количество банковских карт, которые можно выпустить на одного человека, об этой инициативе Банка России в... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T03:56:00+03:00
2025-05-26T03:56:00+03:00
2025-05-26T04:02:00+03:00
россия
эльвира набиуллина
анатолий аксаков
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Осенью в России начнут действовать ограничения на количество банковских карт, которые можно выпустить на одного человека, об этой инициативе Банка России в интервью "Известиям" напомнил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков."Пока звучит предложение — всего 20 карт и 5 в одном банке, но, мне кажется, и это чрезмерно, будем обсуждать. Количество банков не обсуждается, только количество карт", — сказал он.По его словам, соответствующую инициативу планируют внести на рассмотрение нижней палаты в июне. Много времени на ее принятие не потребуется, уточнил парламентарий.В начале марта ЦБ предложил ограничить количество банковских карт на человека для борьбы с дропперами. Глава государственного регулятора Эльвира Набиуллина выразила уверенность, что права добросовестных граждан такая мера не нарушит, однако она позволит побороть "веерный выпуск" карт.Также она пояснила, что неограниченный выпуск карт помогает дропперству, потому что злоумышленники могут оформлять их тысячами для мошеннических операций.Набиуллина назвала позитивным подорожание таких карт на черном рынке с 10-15 до 70 тысяч рублей. Кроме того, она призвала ввести уголовную ответственность для дропперов, потому что люди часто не понимают, что они сообщники преступников.
https://ria.ru/20250521/moshenniki-2018282870.html
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россия, эльвира набиуллина, анатолий аксаков, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Эльвира Набиуллина, Анатолий Аксаков, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Депутат напомнил об инициативе ЦБ по ограничению выпуска банковских карт
Депутат Аксаков: осенью в России заработают ограничения по банковским картам