https://ria.ru/20250526/izrail-2019031184.html

СМИ: Израиль не планирует направлять делегацию на переговоры в Каир

СМИ: Израиль не планирует направлять делегацию на переговоры в Каир - РИА Новости, 26.05.2025

СМИ: Израиль не планирует направлять делегацию на переговоры в Каир

Израиль не планирует направлять делегацию на переговоры о заложниках в Каир, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на израильских чиновников. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T03:31:00+03:00

2025-05-26T03:31:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Израиль не планирует направлять делегацию на переговоры о заложниках в Каир, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на израильских чиновников. "Плана посылать делегацию в Каир на переговоры о заложниках нет", - пишет издание. Таким образом чиновники прокомментировали сообщение арабских СМИ о подобных намерениях Израиля. Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3,7 тысячи человек, пострадали более 10,7 тысячи.

https://ria.ru/20250525/ssha-2019020427.html

https://ria.ru/20250526/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, каир (город), биньямин нетаньяху, хамас