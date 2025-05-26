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СМИ: Израиль не планирует направлять делегацию на переговоры в Каир - РИА Новости, 26.05.2025
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03:31 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/izrail-2019031184.html
СМИ: Израиль не планирует направлять делегацию на переговоры в Каир
СМИ: Израиль не планирует направлять делегацию на переговоры в Каир - РИА Новости, 26.05.2025
СМИ: Израиль не планирует направлять делегацию на переговоры в Каир
Израиль не планирует направлять делегацию на переговоры о заложниках в Каир, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на израильских чиновников. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T03:31:00+03:00
2025-05-26T03:31:00+03:00
в мире
израиль
каир (город)
биньямин нетаньяху
хамас
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Израиль не планирует направлять делегацию на переговоры о заложниках в Каир, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на израильских чиновников. "Плана посылать делегацию в Каир на переговоры о заложниках нет", - пишет издание. Таким образом чиновники прокомментировали сообщение арабских СМИ о подобных намерениях Израиля. Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3,7 тысячи человек, пострадали более 10,7 тысячи.
https://ria.ru/20250525/ssha-2019020427.html
https://ria.ru/20250526/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, каир (город), биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, Каир (город), Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
СМИ: Израиль не планирует направлять делегацию на переговоры в Каир

Jerusalem Post: Израиль не планирует направлять делегацию на переговоры в Каир

© Fotolia / W. ZikasФлаги Израиля
Флаги Израиля - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Fotolia / W. Zikas
Флаги Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Израиль не планирует направлять делегацию на переговоры о заложниках в Каир, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на израильских чиновников.
"Плана посылать делегацию в Каир на переговоры о заложниках нет", - пишет издание.
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25 мая, 23:00
Таким образом чиновники прокомментировали сообщение арабских СМИ о подобных намерениях Израиля.
Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3,7 тысячи человек, пострадали более 10,7 тысячи.
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