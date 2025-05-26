https://ria.ru/20250526/isk-2019032987.html

Названа причина иска Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока

Названа причина иска Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока - РИА Новости, 26.05.2025

Названа причина иска Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока

Иск Генпрокуратуры об изъятии активов экс-мэра Владивостока Владимира Николаева подан из-за нарушения им антикоррупционных запретов и ограничений в работе на... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T04:37:00+03:00

2025-05-26T04:37:00+03:00

2025-05-26T04:37:00+03:00

происшествия

владивосток

россия

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Иск Генпрокуратуры об изъятии активов экс-мэра Владивостока Владимира Николаева подан из-за нарушения им антикоррупционных запретов и ограничений в работе на посту главы города, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева. "Заместитель генерального прокурора РФ, действуя в интересах Российской Федерации, обратился в суд с иском к Николаеву В.В., Николаевой Р.С., Николаевой В.В., Забелиной Е.В., ООО "АСТИРИС", ООО "Интеб", ООО "Атлантикс", ООО "Инвестстрой", ООО "Альянс", ООО "Владпроект-сервис", ООО "Гранд", ООО "Империал", ООО "Инвест Групп", ООО "Камелот", ООО "Капитал", ООО "Мистраль ДВ", ООО "Партнер", ООО "Трансриэлти", ООО "Стингер", ООО "Реал-Сервис" об изъятии в казну государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Генеральной прокуратурой Российской Федерации выявлены нарушения антикоррупционных запретов и ограничений, допущенные Николаевым В.В. в период исполнения функций представителя власти", - сказала Оленева.

https://ria.ru/20241227/pushkarev-1991577985.html

владивосток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток, россия, генеральная прокуратура рф