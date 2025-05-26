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Названа причина иска Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока
Названа причина иска Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока - РИА Новости, 26.05.2025
Названа причина иска Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока
Иск Генпрокуратуры об изъятии активов экс-мэра Владивостока Владимира Николаева подан из-за нарушения им антикоррупционных запретов и ограничений в работе на... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T04:37:00+03:00
2025-05-26T04:37:00+03:00
2025-05-26T04:37:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Иск Генпрокуратуры об изъятии активов экс-мэра Владивостока Владимира Николаева подан из-за нарушения им антикоррупционных запретов и ограничений в работе на посту главы города, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева. "Заместитель генерального прокурора РФ, действуя в интересах Российской Федерации, обратился в суд с иском к Николаеву В.В., Николаевой Р.С., Николаевой В.В., Забелиной Е.В., ООО "АСТИРИС", ООО "Интеб", ООО "Атлантикс", ООО "Инвестстрой", ООО "Альянс", ООО "Владпроект-сервис", ООО "Гранд", ООО "Империал", ООО "Инвест Групп", ООО "Камелот", ООО "Капитал", ООО "Мистраль ДВ", ООО "Партнер", ООО "Трансриэлти", ООО "Стингер", ООО "Реал-Сервис" об изъятии в казну государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Генеральной прокуратурой Российской Федерации выявлены нарушения антикоррупционных запретов и ограничений, допущенные Николаевым В.В. в период исполнения функций представителя власти", - сказала Оленева.
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происшествия, владивосток, россия, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Владивосток, Россия, Генеральная прокуратура РФ
Названа причина иска Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока
Генпрокуратура подала иск к экс-мэру Владивостока Николаеву из-за коррупции